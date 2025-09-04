ºòµ¨17°Ì¢ªº£µ¨ÌöÆ°¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡¡¹ñÆâ2´§¤¬»ëÌî¡Ä¼ç¾¤¬ÌÀ¤«¤¹ÊÑ²½¡Ö°ìÈÖÂç¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×
ÇðDF¸Å²ìÂÀÍÛ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿
¡¡2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ª½ç°Ì¤Ï17°Ì¡£
¡¡¤¢¤È°ì¤Ä½ç°Ì¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢J2¥ê¡¼¥°¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ó¤ÎÈé°ìËç¤ÇJ1»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢»Ä¤ê10»î¹ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢9·î3Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡Âè1Àï¤Ç¤â²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë4-1¤Ç¾¡¤Á¡¢2´§¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤¬¤«¤Ä¤ÆÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ä±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç»ØÆ³¤·¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¯Êä¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿Çð¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¿ô»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëDF¸Å²ìÂÀÍÛ¤Ï¡¢ºòµ¨¤È¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¿È¤ÎÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âÂç¤¤¯¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤òµó¤²¤Æ¡¢¡ÖµîÇ¯¤Ï½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯Æ¬¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢100%¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»î¹ç¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤¬ËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ¬¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¡¼¥à°Ê³°¤ÎÎý½¬¤«¤é¤â¡¢½¼¼ÂÅÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸Å²ì¤Ï¡Ö¡Ê¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤¬¡ËÌÀ³Î¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò²¿¸Ä¤«Äó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁª¼ê¤¬¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë´ÆÆÄ¤¬¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬º£¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¼«¿®¤¬Áý¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹¥½Û´Ä¤Ë¤¢¤ëÇð¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢FW³ÀÅÄÍµÚö¤¬¸åÈ¾AT¤Ë·è¤á¤¿·Ý½ÑÅª¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Îý½¬¤«¤é¤â¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¸Å²ì¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤ËÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Îý½¬¤ÇÂÐÖµ¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤È¤³¤í¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤ÎÁª¼ê¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¡¢³«ËëÄ¾Á°¤Ë¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥°¤È¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î2´§¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¸Å²ì¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Î»þ¤«¤é¡Ø¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤é¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸Å²ì¤Ï¡¢Á°Ç¯¤¬17°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î´Ö¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬¡ØÆÁÅç¤ÇJ2¤òÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Î´¶³Ð¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤³¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤â¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¼«Á³¤È¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Í¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÁ°¡¢Çð¤ÎÍ¥¾¡¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£²ó¤Î½à¡¹·è¾¡¤â¡¢¤Þ¤À¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³Î¼Â¤Ë¤ß¤ó¤ÊÁÀ¤¨¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²á¿®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¼«¿®¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢2´§¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë