【連覇へM7 石井大智 45試合連続無失点 阪神タイガース 掛布雅之の憧球】と題した動画で、元阪神タイガースの「ミスタータイガース」掛布雅之氏が登場。タイガースと巨人の甲子園3連戦を中心に、阪神の戦いぶりや今後の連覇への課題について独自の視点で語った。



掛布氏は今回の3連戦を振り返り、「巨人がCSに出てきても、4つ負けることはないな、と思った」と冒頭から自信をのぞかせる。特に初戦で山崎伊織投手を攻略し、「CSでも嫌なイメージを与えられた」と語る一方、巨人リリーフ・大勢投手については「森下翔太選手、佐藤輝明選手に連続ホームランを打たれたのは、巨人が最も強さを見せる場面だったはず」と指摘。阪神のヒーローとしては森下選手の状態についても触れ「あのホームランから森下の肩が上がりだし、調子が良くなった」と、好調のきっかけを読み解いた。



また掛布氏は巨人の課題点として「11個のフォアボールでは戦えませんよ」「今年の巨人は守るミスも多いし、細かい走塁ミスも多かった」と言及。2・3戦目での攻め方の甘さや、守備・走塁の連続ミスを厳しく評した。「こうした積み重ねが、今年の巨人の野球を象徴している」とチーム作りの課題を挙げている。



一方で阪神にも課題が残るとし、「バントがここに来て決まらない」「小さなミスが短期決戦で敗因になる」と警鐘も。藤川球児監督の若手起用には「競争意識を作り、試合で経験させ、ミスをした上で成長させ連覇につなげる若手育成」と高評価を与え、「あと2つの山（CS、日本シリーズ）がある。これを乗り越えなければ連覇はない」と断言した。



また連覇に向けては、「優勝の後のゲームも丁寧にやらなければいけない」「CSや日本シリーズでの戦い方次第では今後の連覇も左右される」と力説。特に、優勝が決まってからのモチベーション管理や、熾烈な戦いを勝ち抜いてきた2位・3位チームとの対戦の難しさにも言及。「阪神も気を抜かず、勝ってからの野球を大切にしてほしい」と強調した。



そして話題はタイトル争いへ。「才木投手の最多勝利・最高防御率、佐藤選手のホームランと打点、石井投手の無失点記録などにも注目していきたい。石井の『これは僕の当たり前の仕事です』という冷静さもすごい」と称賛。



最後に、「今日の最終戦を見て、阪神は17勝7敗の1年の総括となる戦い方を見せてくれた。勝ってからの阪神の戦いぶりに注目し、あと2山を乗り越えてほしい」と呼びかけ、動画を締めくくった。