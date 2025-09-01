松井秀喜氏も驚き「現役時代でもないくらい完璧な当たり」

号砲がこだました。「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」が31日にバンテリンドームで行われ、松井秀喜氏が2年連続となる豪快な一発を叩き込んだ。打った瞬間の確信弾。ファンが注目したのは打球の“質”だった。

「4番・中堅」で先発出場した松井氏は3回2死一、二塁の第2打席、関本陽菜投手（開志学園）が投じた115キロを捉えた。打った瞬間に全盛期を思わせるバット投げを披露し、両翼100メートル、中堅122メートルと広いバンテリンドームの中段席に凄まじい勢いで打球が突き刺さった。

松井秀氏は初参加した昨年も、試合の序盤での守備で足を痛めながらも8回の第6打席で右翼席へ豪快な3ランを放っており、2年連続の一発となった。もっとも、打球自体は今年のほうが上で、試合後のインタビューでも「現役時代でもないくらい完璧な当たり。自分が一番びっくりしましたよ」と話していたほどだ。

中でも話題を呼んだのが松井秀の打球だ。「松井秀喜のホームラン打球やばすぎて全く追えなかった」「打球音凄かったわ」「松井秀喜の打球速すぎてビビる」「現役選手の打球やんけ」「松井の打球えぐすぎやろ」「51歳の打球やないで」「打球角度がメジャーそのもの」と驚きが広がった。（Full-Count編集部）