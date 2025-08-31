【2025年9月の運勢】てんびん座（天秤座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年9月のてんびん座（天秤座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、てんびん座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
楽しく、ハッピーに！
・全体運
運気はあなたの味方。気楽にやっていくと、どんどんよいことが起こります。あちこちに楽しみを散らしていくのです。オムライスを作って絵を描くとか、小さな秋を見つけてカメラに収めるとか、小さい幸せをかき集めていくと、気分も上がっていくし、あなたのご機嫌が周囲にも伝播（でんぱ）して、幸運が回り出すようになるでしょう。
仕事は面倒な役割が回ってくるかも。それは、期待されているせい。ただ、2つ返事で引き受けると、相手も気をよくしてしまい、ハードルが上がり過ぎる恐れが。引き受ける前に内容をよく吟味して、負担がかかり過ぎるなら事前に申告、交渉をするとスマート＆スムーズ。買い物は、待てるなら待って。もっといいものが出てきそう。
・社交運
目には見えない圧が消えて、付き合いやすくなるでしょう。友好的にマウントをかけてくる人とか、話を全部横取りしていくようなタイプの無神経さが気にならなくなるはず。よい流れですから、新しいつながりを求めていきましょう。気になる勉強会に参加するなど、人脈を広げて。オフは、体を整えるチャンス。温泉やマッサージでしっかりと夏の疲れをほぐして。お出かけは、現地集合で。時間の調整がつきやすい約束が喜ばれそう。
・恋愛運
恋は、自分の気持ちが分からなくなりそう。誰かに話すとよかれと思って言ってくれたアドバイスでまた迷走しますので、少し放っておくのが一番です。デートは、午後スタートで。思いがけない場所での再会は運命かも。
ラッキーポイント……スカイブルー、シアー素材、足裏マッサージ、静かな場所
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）遊ぶように暮らしましょう
楽しく、ハッピーに！
・全体運
運気はあなたの味方。気楽にやっていくと、どんどんよいことが起こります。あちこちに楽しみを散らしていくのです。オムライスを作って絵を描くとか、小さな秋を見つけてカメラに収めるとか、小さい幸せをかき集めていくと、気分も上がっていくし、あなたのご機嫌が周囲にも伝播（でんぱ）して、幸運が回り出すようになるでしょう。
・社交運
目には見えない圧が消えて、付き合いやすくなるでしょう。友好的にマウントをかけてくる人とか、話を全部横取りしていくようなタイプの無神経さが気にならなくなるはず。よい流れですから、新しいつながりを求めていきましょう。気になる勉強会に参加するなど、人脈を広げて。オフは、体を整えるチャンス。温泉やマッサージでしっかりと夏の疲れをほぐして。お出かけは、現地集合で。時間の調整がつきやすい約束が喜ばれそう。
・恋愛運
恋は、自分の気持ちが分からなくなりそう。誰かに話すとよかれと思って言ってくれたアドバイスでまた迷走しますので、少し放っておくのが一番です。デートは、午後スタートで。思いがけない場所での再会は運命かも。
ラッキーポイント……スカイブルー、シアー素材、足裏マッサージ、静かな場所
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)