YouTubeチャンネル「即日入寮チャンネル」を運営する工場転職のプロ・ケンシロウさんが、「【工場転職】今の期間工って、ホンマに楽して月40万! 現場のリアル全部話す！」と題した動画を公開。自身の体験や現職のリアルな声をもとに、期間工の労働環境が大きく改善されている現状を語った。



冒頭でケンシロウさんは、「期間工って、涙深い部分あるじゃないですか。涙の部分、今回払拭させていただきます」と力強く宣言。かつての厳しい労働環境やパワハラ体験を明かしつつも、「最近の期間工って、ぶっちゃけ天国って聞いたんですけど。実際どうなんですかね？」と視聴者の疑問に、現場のリアルをもとに「天国になってきてるんじゃないですか」と自身の見解を示した。



労働環境の変化については「僕が勤めていた15、6年前くらいと比べると、やっぱ環境って変わるもんなんですよね。最近はモラハラ、パワハラ対策もあって、上司のモラル教育もしっかり導入されている」と、制度面・職場雰囲気の改善を強調。その一方、「天国か地獄かは人による」「工場の暑い時期を地獄と感じる人もいれば、痩せたくてプラスに受け止める人もいる」と、多角的に現場の温度差を説明する場面も。



取り上げた現場改革は5つ。1つ目は「今の期間工はかなり平和」。かつてはミスをすると怒鳴られるのが当たり前だったが「今はコンプライアンス強化で、職場が穏やか。ストレスの少ない環境が整ってきている」と語る。ただ「配属先によっては、いまだうるさい場所がある」と配属ガチャの存在にも言及。



2つ目の改革点は重労働の減少だ。機械化・自動化が進むことで「昔よりは、軽度な作業で済むようになった」としつつ、車の売れ行き増加に伴い「スピードが速くなっている現場もあり、中和されている」とバランスの大切さも指摘した。



続いて3つ目には人間関係の変化をあげ、「派遣社員など多様な人材が増えたことにより、社員同士がフラットな関係でいられる。プライベートでも関われる職場づくりができている」とし、孤立しがちな古い体質からの進化ぶりを解説。



4つ目は「給料が高くて貯金しやすい」というメリット。入社祝金として100万円超の案件が当たり前になってきている現状に「僕が当時は、そんなこと聞いたことなかった」「稼ぎたい人には最適」と現実味のある数字で魅力を伝えた。



5つ目は「昭和型ブラックからの脱却」。古い時代の“見て覚えろ”式から教育担当をつける時代となり、「仕事の安全面がどんどん重視されている。危険な箇所も減った」と直近の変化を評価した。



動画の締めくくりでは、ケンシロウさんが「今回は天国の部分にフォーカスしたけれども、夜勤などによる体調不良リスクや配属ガチャのデメリットもある」と注意を呼びかけ、「だいぶ職場環境は改善されているので、今後も過去と今の違いを発信していきたい」と視聴者に継続的な情報提供を約束。工場勤務を検討している人や未経験者に向け、「結局、転職サポートをしている今の機関が高い。いろんな角度から情報を届けたい」と力強く語った。