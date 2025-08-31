¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö20Âå½÷À¤¬Âç²ñÃæ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¡×ºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô¤Ç¥°¥é¥¤¥À¡¼ÄÆÍî
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦Àµ¸á¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô³ëÏÂÅÄ¤ÎÍøº¬Àî¤Ç¡Ö20Âå½÷À¤¬Âç²ñÃæ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÆÍî¤¹¤ë¥°¥é¥¤¥À¡¼¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤¬ÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Ï1¿Í¾è¤ê¤Ç¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë20Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄøÅÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥¤¥À¡¼¤¬ºÊ¾Â³ê¶õ¾ì¤Î¤¹¤°²£¤Ç¡¢Íøº¬Àî¤ÎÃæ½£¤È¤ß¤é¤ì¤ëÎ¦ÃÏ¤ËÄÆÍî¤·¡¢ÂçÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÎ¥Î¦»þ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÄÆÍî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£