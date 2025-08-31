セルビア代表のボグダン・ボグダノビッチがハムストリング負傷でラトビア戦を欠場

8月31日。セルビア代表チームは、開催国ラトビア代表との「FIBAユーロバスケット2025」グループフェーズ3戦目に臨み、84－80で制して3連勝としたことで、決勝トーナメント進出を決めた。

この試合、セルビアはニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）が驚異の39得点に10リバウンド4アシスト3スティールと大暴れ。さらにフィリップ・ペトルセフが12得点4リバウンド2スティール、マルコ・グドゥリッチが11得点5リバウンド5アシストをマーク。

もっとも、この試合でボグダン・ボグダノビッチ（ロサンゼルス・クリッパーズ）が欠場。大会最初の2試合で、平均9.0得点3.5リバウンド4.0アシスト1.0スティールを残していたのだが、30日のポルトガル代表戦の前半終盤にドライブした際にハムストリングを負傷していた。

優勝候補セルビアは、ラトビア戦も制して無傷の3連勝を飾ったことで、残り2試合あるものの、すでにグループフェーズ突破を決めている。9月6日からスタートする一発勝負の決勝トーナメント期間中に復帰することができるかは気になるところだ。

【動画】セルビアが3連勝を飾ったラトビア戦のハイライト！





