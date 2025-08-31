欧州のジャズ大国といわれるポーランド。その特徴や歴史、実情などを、神戸を拠点に活動するジャズピアニスト・李祥太さんが現地取材しました。3回にわたる【ポーランドジャズ紀行】、その中編では、ジャズバンドにスポットを当てつつ、途中でポーランド料理も取り上げます。



☆ ☆ ☆ ☆ ☆

9月上旬、「Jazz from Poland in Japan」と題したイベントが開催され、大阪・関西万博ポーランド館に加えて、大阪市内のライブハウスでポーランドジャズが聴けるのですが、このイベントに先駆けて現地のジャズシーンを取材すべく、先日ポーランドまで出張してきました。多様なポーランドジャズの謎をひも解きつつ、旅の様子とともに「ポーランドジャズ紀行」として紹介します。





・ ・ ・ ・ ・

■EABSエアブス



ハードだった初日最後のインタビューは、歴史ある佇まいが魅力的なポーランド料理のレストランにて。ワルシャワ随一のジャズクラブ「Jassmine」での公演に向けてリハーサルをしていたバンド「EABS（エアブス）」のメンバーが駆けつけてくれました。



EABSは南西部にあるポーランド第4の都市・西部の街ヴロツワフ発、ポーランドジャズの「今」を語る上では外せない、今回来日するバンドの中でも目玉バンドの一つです。

バンド名のEABSは「Electro-Acoustic Beat Session」の略で、もともとはヴロツワフの”Klub Puzzle (Puzzle Club)”というお店で開催されていたセッションイベントの名前でしたが、ここでセッションを重ねたメンバーにより結成された同バンドの名称にもなったとのこと。”reconstruction from deconstruction（脱構築からの再構築）”をコンセプトに掲げ、過去の音楽に敬意を払いつつも、それらを最新のジャンルの音楽とミックスすることで新しい音楽を生み出してきています。

これまでにリリースしてきたアルバムも、ポーランドジャズのレジェンド、クシシュトフ・コメダに捧げたアルバム「Repetitions」から、スラブ民族の失われた文化にアプローチした「Slavic Spirit」、Sun Ra Arkestraのポーランド初演の未発表音源が33年ぶりにリリースされたことに端を発した「Discipline of Sun Ra」など、先人の音楽を基盤に新しいサウンド・解釈を加えて独自の音楽を作り出しています。

キーボードのマレクとサックスのオラフを中心に、バンドの成り立ちや最初のアルバムリリースに至った経緯などを丁寧に説明してくれました。



「（活動拠点だった）Puzzle Clubが閉まることになり、何かを残さなくてはと考えてレコーディングを始めたんだ。店が閉まったのは悲しいことだったけど、それが新しいことが起きるきっかけになったんだ」



アルバム制作資金を貯めるために、オラフがアイスランドまで4か月間出稼ぎに行ったという話も教えてくれました。

会話の流れで、トマシュのインタビューにも出てきた”スラヴィック”の話題に。「スラヴィックについては言葉で説明するのは難しいし、実際にスラヴ人の時代の音楽がどういうものかも分からない。でも私たちのアイデンティティに関わることであり、遠い昔に埋もれてしまった”スラヴィック”というものを、私たちは新たに作り出したいと思うし、アルバム「Slavic Spirit」はそんな思いを込めて創り上げた」とマレク。

「『スラヴィック・メランコリー』とは何なのか、それがどんな心情なのかうまく説明はできないけれど、ポーランド人はきれいな形で悲しむ。冬に薄暗い曇り空の下で春を待っているんだ」という独特な表現を聞き、ポーランド人のメンタリティーとそれを反映した音楽について、ほんの少しわかった気がしたのでした。

ヨーロッパのほか、アジアでは中国までツアーで来たことがあるそうですが、来日は今回が初。ベルリンでは日本のジャズ喫茶のような場所（リスニングバー）が流行っているそうなのですが、「日本にはそういうのがあるんだろ？」と興味津々（来日中どこかのジャズ喫茶でEABSのみなさんと出くわすかも!?）。初めての来日を一同心待ちにしていました。食事の終わり際「明日の夜は何してるの？ よかったらJassmineでのライブに来ない？」と、うれしいお誘い。二つ返事で「是非！」と参加を約束し、レストランを後にしました。

EABSのメンバーと。左からマレク、ヤクブ、マルチン、李祥太（筆者）、ライターの岡崎凛氏、オラフ

■ポーランド料理



現地の料理は旅の楽しみのひとつですね。ポーランドの料理も前評判に違わずおいしいものがたくさんありましたので、ここで少しご紹介したいと思います（たいていの場合、一人前の量が多いのでご注意を！）。

最初の食事でいただいたのが、ビーツと山羊のチーズのサラダ。葉物野菜の上に赤いビーツ、真ん中には外側を炙った山羊のチーズ、トッピングにひまわりの種とザクロというポーランドらしい食材をつかったサラダで、それはそれはとってもおいしいのですが、なかなかのボリューム。この後に出てきたメインのお肉も食べたら夜まで満腹で、ポーランドの“洗礼”を受けたのでした。

ポーランド料理を語る上で外せないのがスープ。夏のポーランドでは冷製スープがよく飲まれるそうです。赤いビーツを使ったピンク色のスープも有名ですが、今回いただいたのはビーツを使わない白いスープ。きゅうりやヨーグルトを使った酸味のあるスープで、最初は酸っぱく感じますが、慣れるとクセになりそうな味でした（一緒に食事をしていたJazz Po Polskuのヤクブさんは「風邪引いたときにお母さんがよく作ってくれた」と言っていました）。この他に、ライ麦を使ったサワースープも定番だそうです。

次に紹介したいのが「タルタル」です。モンゴル系遊牧民の「タタール族」の馬肉の食べ方が起源とされている生肉を細かく刻んで薬味やマスタードなどと和えた料理で、ポーランドでも定番メニューの一つです。



通常は牛肉のタルタルですが、こちらはニシンのタルタル。ピクルスや玉ねぎと和えたものにケーパーやマスタードが添えられていて、これが美味。ホテルの朝食ビュッフェにもニシンのマリネが用意されていたのですが、こちらもさっぱりとしていて日本人好みの味。

ポーランドのスイーツといえば、ポーランド式揚げドーナツの「pączki（ポンチキ）」。もちっとした生地の揚げドーナツに砂糖のコーティング（シュガーグレーズ）がされていて、たいていの場合中にジャムやクリームのフィリングが入っています。

Jazz from Poland in JapanのArtistic Directorを務めるAsiaさんイチオシのお店「Cukiernia Pawłowicz」でベリーのジャムが入ったポンチキをゲット。生地は甘いのですが、中のジャムは甘酸っぱくて、いいバランスでした。この周辺は色々なお店が立ち並ぶおしゃれなショッピングエリアなのですが、散策のお供にもピッタリです。

「Cukiernia Pawłowicz」の店構え。右側の窓口で注文できます

ポンチキの中にジャムやクリームが入っています

■Kuba Więcekクバ・ヴィエンツェク（sax, “HOSHII”）



慌ただしかった初日を無事終えて2日目最初のインタビューは、ホテルのロビーにて。朝8時30分（！）からでしたが、日本時間で時差ボケしている我々にはむしろ好都合。早起きで朝食もゆっくり食べ、万全の状態でインタビューに臨みました。

インタビューのお相手はサックス奏者のクバ・ヴィエンツェク。日本語の「欲しい」から名付けたバンド“HOSHII”のリーダーです。まずは気になるバンド名の由来を聞くと、最初は友人のパーカッショニストで音楽プロデューサーでもあるアルベルト・カルフ（Albert Karch）のミュージックビデオ用に音楽を作ったのが始まりで、それをバンド化したのがこのHOSHIIであり、日本とも縁のあるアルベルト（青葉市子さんらとレコーディングやツアーの実績あり）から日本語の「欲しい」という言葉を教えてもらって名付けたとのこと。

バンド名も相まってか、そのサウンドは昭和の日本のテクノを想起させますが、本人いわく、特に日本の音楽の影響を受けたわけではなく、生業上普段からいろいろなサウンドを探していて（サックス奏者でもあるが、7割ぐらいの時間はラッパーやシンガーの為の音楽制作に割いているのだそう）、このサウンドに行き着いたのだとか。

ちょうどこのインタビューの2週間ほど前にリリースされていた2ndアルバムの「Yumi」では、「よりポジティブで希望が持てる音楽を作りたいと思った」といいます。「ポーランドジャズの先人たちはみんな暗い音楽を作っていた。ポーランドの過去100年は難しい時代だったので、それを反映して音楽が暗くなるのも致し方ないが、自分は明るい音楽が作りたい」。

クバに自身の音楽遍歴について聞きました。小さい頃はチェロをやっていたが面白くなく、13歳でサックスを吹き始めた当初も依然楽しめなかったものの、あるサマーキャンプで組んだバンドで年上のバンドメンバーにインプロヴィゼーション（即興でソロをとること）するように言われ、「この経験が人生を変えた」。

一度はオランダのアムステルダムの音楽学校へ進学するも、そこでの硬直的な教育法が合わずに中退。その後に学んだデンマークのRhythmic Music Conservatory（RMC）でクレステン・オズグッド（ドラム）をはじめとする素晴らしい先生に出会い、才能を開花させていったようです（前述のアルベルトと出会ったのもこのRMCで、全学生の10%ほどがポーランドからの留学生だったそう）。



クバ自身は2年前にも来日しているそうですが、HOSHIIでは初来日。直近リリースした「Yumi」に収められた作品も演奏予定とのこと。ミュージックビデオも含め、独自の世界観を築き上げているHOSHIIの初来日、是非お見逃しなく！

左から、同行していたライターの岡崎凛氏、クバ・ヴィエンツェク、李祥太（筆者）

◆李 祥太（ジャズピアニスト、コンポーザー、100BANホールマネジャー）

2年間のニューヨークでの活動を経て2017年に帰国。神戸を拠点に活動するピアニスト・作編曲家。2017年にリリースしたアルバム「Kibo-ho」が同年のJazz Life誌New Star部門に選出。音楽活動の傍ら神戸旧居留地のライブミュージックスペース「100BANホール」の運営に携わり、国内・海外アーティストの公演開催を通じてジャズをはじめとする文化振興に取り組んでいる。