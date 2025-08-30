感動のキスシーンから1週間！スパイと恋で揺らぐ想い…物語は一気に進展＜リベンジ・スパイ＞

本日8月30日（土）、大橋和也×渋谷凪咲のドラマ『リベンジ・スパイ』第8話が放送される。

【映像】作中最大の恋のビッグウェーブ！スパイ主人公×敵の娘、両想いファーストキスにときめき最高潮

前回の第7話では、藺牟田花（渋谷凪咲）から身体に爆弾を抱えていることを告白され、リベンジのことも、そのための情報を得るために花に近づいたことも、すべて吹き飛んでしまった菅原優我（大橋和也）の戸惑いが描かれた。

彼はあらためてリベンジと正面から向き合うべく、花とあえて距離を取って、自分に好意を抱く汐見明日香（ゆいかれん）にターゲットを変更。そのことを自宅の焼肉店でスパイ仲間の岡山真之介（織山尚大）に告げるシーンでは、大橋と織山との息ピッタリのやりとりが見られた。

そして雷雨が降り注ぐなか、優我が体を震わせ倒れた光景が脳裏によぎった花は、びしょ濡れで彼のもとへと駆け出すが、お互いの気持ちを確認し合った二人はついに感動のキスを…。

嵐が過ぎ去り、深海を思わせる部屋に、優しい月明かりゆっくりと差し込んでいく優我の部屋での印象的な場面では、心を強く動かされた視聴者が続出。終盤戦に向けて、二人の恋の行方により注目が集まることとなった。

◆続けるべきはスパイか恋か…

第8話では、愛を確かめ合い、ようやく恋を成就させた優我と花との幸せな日々が描かれる。

尊敬する亡き兄・尚之（溝端淳平）のリベンジのこともいったん忘れて浮かれる優我は、花とのデートを楽しみ、自宅に招いて手料理を振る舞うまで距離を縮める。

しかし、幸せであればあるほど、尚之の死の真相を握るのが花の父・藺牟田隆一（郄嶋政伸）であることに戸惑う優我。真実を暴けば、大好きな花を傷つけることに。

彼は思い詰めた表情で、スパイ仲間の岡山浩次郎（塚地武雅）に“あるメッセージ”を送る。優我、浩次郎、真之介のチームが解散!? はたして…。

一方で、不穏な動きを見せるのが「藺牟田メディカルデータ」の専務・桜小路章（高橋光臣）。花の妹・咲（清乃あさ姫）から、花に好きな人ができたことを聞いた桜小路は、相手が優我であると確信し、彼のことを執拗に調べ始める。

やがて、何かを察知したかのような険しい表情を見せて…。

そんななか、「藺牟田メディカルデータ」で優我も衝撃を受ける予期せぬ出来事が勃発。続けるべきはスパイか恋か…揺れる優我が下す決断とは？

また花に料理を振る舞うシーンで見られる、料理好きの大橋が披露する見事な包丁さばきにも注目だ。