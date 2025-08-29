留学したお姉ちゃんを待つ猫ちゃんの行動に感動すると話題になっています。動画の再生回数は70万回を超え「探して鳴くのがとても切ない」「愛情深い猫様ですよね」「笑いあり涙ありの最高な動画」といったコメントが集まっています。

【動画：『大好きなお姉ちゃんが帰ってこない』ことに気づいた猫…】

大好きなお姉ちゃんが留学

YouTubeアカウント「元野良猫チャチャとR me」に投稿されたのは、大好きなお姉ちゃんを待ち続ける猫ちゃんの様子。朝の散歩を終えて帰宅し、ごはんタイムのチャチャくん。

いつもと変わらない朝ですが、今日からお姉ちゃんが海外にホームステイするのだそう。お姉ちゃんが出発しましたが、チャチャくんはお姉ちゃんがすぐに帰ってくると思っているようです。

お姉ちゃんを探す毎日

夕方の散歩は、いつもお姉ちゃんが迎えに来てくれますが、今日からしばらくは来てくれません。帰宅したチャチャくんはお姉ちゃんが帰ってきていないことに気づき、一生懸命お姉ちゃんを呼んでいたそうです。

この日はお姉ちゃんの部屋で夜を過ごしたのだそう。胸が締め付けられる光景です。翌日のチャチャくんは機嫌が悪かったのだそう。そして、お姉ちゃんが帰ってくるまでの間、ずっとお姉ちゃんを探していたそうです。

お姉ちゃんが帰国する日になり、かーさんはお姉ちゃんを迎えに行ったため、今日はとーさんが散歩に連れて行ってくれるそうです。不器用なとーさんがハーネスをつけるのに時間がかかり、チャチャくんは怒ってしまったのだそう。

とーさんとのやり取りで、チャチャくんの感情が素直にあらわれていて思わず笑ってしまいます。

2週間ぶりの再会

いよいよお姉ちゃんが帰ってきます。2週間ぶりにお姉ちゃんと会えたチャチャくんですが、猫らしくいつも通りだったのだそう。しかし、お姉ちゃんに抱っこしてもらい嬉しかったに違いありません。お姉ちゃんの帰りを健気に待ったチャチャくんでした。

動画には「ずーっとねーちゃんのお部屋行って探してるの泣ける。家族が大好きなんだね」「とーさんとチャチャのやり取りは面白いですね」「ねーちゃんの部屋で一生懸命に鳴いてるのが泣けてくる」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「元野良猫チャチャとR me」では、チャチャくんと飼い主さん家族の日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「元野良猫チャチャとR me」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。