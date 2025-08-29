◇ナ・リーグ フィリーズ―ブレーブス（2025年8月28日 フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が28日（日本時間29日）、本拠でのブレーブス戦に「2番・DH」で先発出場。今季初の1試合3本塁打でナ・リーグ本塁打王争いを独走した。

初回1死の第1打席で相手先発・クワントリルのカーブを捉え、右翼中段席に特大の46号ソロ。これでドジャース・大谷翔平を抜き、ナ・リーグ本塁打王争いで単独トップに立った。

さらに4回1死二塁の第3打席では相手2番手・コックスのカーブを同じように狙って右翼ポール際に47号2ラン。今季4度目の1試合2発に本拠ファンもお祭り騒ぎで喜んだ。

これだけにとどまらず、12―3で迎えた5回1死一、二塁の第4打席でもコックスの外角直球を捉え、左中間席へ48号3ラン。圧巻の1試合3発に本拠ファンは驚がく。ベンチのナインも驚きながら3発を称えた。

この一発でこの日、試合がない大谷に3本差までリードを広げた。

シュワバーは今夏球宴で、同点のまま9回を終えると、両軍3選手が3スイングずつ行う本塁打競争による決着に参戦。3スイング3連発でナ・リーグの勝利に貢献し、MVPを獲得した。その日を彷彿させるような圧巻の3発となった。