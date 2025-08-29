眉間にしわ？反省の表情がかわいすぎる子猫に2万いいね【ママリ】
イタズラを反省している子猫にキュン！
とても不思議ですが、ペットに対する愛情や信頼関係があれば、言葉がなくとも意思疎通ができるようになる瞬間がありますよね。
©onpuhime1011
イタズラを反省中
可愛すぎて怒れない
でもそこ、シンクなんよ…🥹
シンクで遊んでしまった子猫を叱ったおんぷちゃん🎵さん。すると、この表情です。本当に反省しているような「しゅん」とした顔…。これを見たら、怒るに怒れなくなりますよね。きっと本人も、叱られていると分かったのでしょう。まだ子猫でもちゃんと言葉を理解して、意思の疎通ができているのかもしれませんね。
この投稿に「かわいすぎる」「子猫ちゃんは好奇心旺盛」などのリプライが寄せられました。かわいすぎる子猫の表情に癒されるポストでした。
ビックリ顔の猫がかわいすぎる
猫もうれしいときや寂しいときなど、さまざまな表情をしますよね。
愛猫のほたてくんは飼い主さんのくしゃみを聞いて、かなりビックリしたご様子で…？
©hotanyan
©hotanyan
毎日変なくしゃみしてごめんね
目が点になるほど、驚いている様子のほたてくん。警戒しているような態勢から「何事？」という心の声が聞こえてきそうです。毎日くしゃみをする飼い主さんのことを、驚きながらも心配しているかもしれませんね。
この投稿には「あまりにもかわいくて、この顔の絵(プリント)のグッズがほしい」「ドン引きしとるお顔」「目が点すぎる」など、猫好きさんのリプライが多数寄せられていました。
花粉症の方は、くしゃみが止まらずつらい春。そんなつらさも少し和らぐ、ほたてくんのかわいいお写真でした。
愛犬の寒さ対策がかわいすぎた
寒い日。皆さんはどうやって暖を取りますか？マフラーをまいたり、ポケットに手を入れたり、それぞれの寒さ対策をするでしょう。寒さに苦手なわんちゃんはどうやって寒さから身を守っているのでしょう。
投稿者のEBIKECHIさん。愛犬の暖の取り方を投稿してくれました。
©ebikech©
©ebikech©
お鼻が寒いらしいが
さすがに温めかたが可愛すぎる
犬のお鼻は寒さに弱いのでしょうか。懸命に温めている姿がとてもかわいらしいですね。ちょこんと添えた手が何ともいえません。ところで、これでどのくらい寒さ対策できているのか、ちょっと気になりますね。
この投稿に「きゃわいい！あざとい！」「吸いたい」などのリプライが寄せられました。寒い日も、この写真を思い出せば心がぽかぽか温まりそう。愛犬のかわいらしい投稿でした。
記事作成: kanako_mamari
（配信元: ママリ）