¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×2²óÀï¤Ç4Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó¤ËPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢Îò»ËÅª¤ÊÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë²òÇ¤ÏÀ¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤È¼ºË¾¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÄãÌÂ¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÂ³¤¯À®ÀÓÉÔ¿¶¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½¢Ç¤¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï29»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«28¥Ý¥¤¥ó¥È¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡¢ºòµ¨¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤Ï15°Ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°·è¾¡¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤ËÇÔ¤ì¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÁá¡¹¤Ë¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤«¤é¤ÎÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¸·¤·¤¤·ë²Ì¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ê¥à¥º¥Ó¡¼Àï¤ÎÇÔËÌ¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Îº¬¿¼¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤ò¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò²ò·è¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¼êÃÊ¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢ÌäÂê¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ç¡¢Áª¼ê¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤Ï¹¥Å¾¤·¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£