レッドブル傘下のRB大宮アルディージャ、トップチームスカウトを異例の公募！主な職務は「データ主導型の選手発掘・特定」

J2のRB大宮アルディージャは27日、「クラブスタッフ募集のお知らせ」と題したリリースを発信。トップチームのスカウトを募集することを発表した。

2024年、レッドブル・グループによって買収され、Jリーグでは初の外資系企業による単独オーナーシップとなった大宮。

クラブ名も今季から「RB大宮アルディージャ」に変更され、J2で現在4位につけている。

そんな大宮が今回、トップチームのスカウトの募集を開始。クラブのリリースとして公募される形は異例となる。

「レッドブルであなたのキャリアの新たな一歩を踏み出そう」と綴られた今回の募集、英語で記載された職務内容等は以下の通りだ。

■職務内容

ファーストチームのスカウティング部門の一員として、RB大宮アルディージャのトップチーム強化を目的に、選手の発掘、モニタリング、リサーチ、推薦を担当していただきます。

■職務の目的

ファーストチーム・スカウティング部門は、スカウティング責任者に直接報告し、チーム編成における意思決定プロセスに貢献します。本部門は、トップチームの継続的な進化と強化を目指し、短期的および長期的な観点からピッチ上でのパフォーマンスに大きな影響を与えることを目的とします。

■主な職務

RBOAスカウティング戦略に基づいたデータ主導型の選手発掘・特定

・特定した選手のビデオスカウティング（必要に応じて現地でのライブスカウティングも実施）

・選手スカウティングの文書および映像によるレポート作成・記録

・ヘッド・オブ・スカウティングに対する明確な選手推薦の提示

・RBOAスカウティング・データベースにおける選手ショートリストの整理・管理

・選手リクルートプロセスを支援するための関連資料およびメディアの作成

■必要な経験・知識・スキル

コミュニケーション：意思決定者に対して自信を持って意見を伝えられる能力

データリテラシー：データ駆動型のプロセスを理解し、実践できる能力

ITスキル：スカウティング業務を文書化するための技術的能力

メディア：スポーツ分野での映像編集経験

組織力：優先順位を効果的に判断し、高い基準を維持できる能力

適応力：急速に変化する環境の中で新しいスキルを学び、活用しようとする姿勢

献身性：プレッシャーの中でも業務を遂行し、厳しい期限を守れる能力

情熱：日本サッカーの発展とRBOAの成功に対する強い思い

専門性：高度なサッカー理解を有し、スカウティング／分析に関する実務経験を持つこと

「データ主導型の選手発掘・特定」が主な職務のようだ。

なお、学歴に関しては「関連分野での学位取得（望ましい）」。語学は、日本語と英語が「流暢（必須）」、ポルトガル語が「会話レベル（望ましい）」とのこと。

大宮がビッグクラブに？『レッドブル』が所有するクラブの劇的すぎる「ビフォーアフター」

契約期間は「可能な限り早く〜2027年6月30日」で、募集人数は2名を予定しているという。