この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歯間ブラシの使用が推奨されるケースと、推奨されないケースの見極め方

チャンネル情報

前岡歯科医院院長の前岡遼馬(まえおかりょうま)公式のYouTubeチャンネル。お口の健康に関する情報をベースに、あなたが歯の悩みから解放され、自分自身で歯医者の治療を受けずに済むようなお口の環境を手にしていただくためのコンテンツをお届けしていきます。