歯間ブラシは前歯NG、奥歯は推奨 歯科医の前岡遼馬が正しい通し方
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
歯科医の暴露チャンネル「前岡遼馬」が公開した動画「【要注意】歯間ブラシを何も考えずに使った末路がヤバい・・・」で、前岡歯科医院 院長の前岡遼馬先生が、歯間ブラシの「間違った使い方」の危険性と、歯茎を傷つけず清潔を保つためのケア方法を解説した。冒頭で「この歯間ブラシを歯医者で言われるがままに何も考えずに使っていると、取り返しのつかない事態になってしまうことがあります」と述べた。
歯ブラシだけでは歯垢（プラーク）の60%しか落とせないとして、フロスや歯間ブラシの併用が勧められることは多い。前岡先生は自身の指導経験から「正しい歯間ブラシの使い方を誰一人知らなかった」と言及。自己流の使用を続けると歯茎を傷つけ、「ブラックトライアングル」と呼ばれる黒い隙間が生じたり、歯周病リスクが高まったりするなど、「歯間ブラシを通すも地獄、通さぬも地獄」と表現した。
動画では、歯間ブラシを「絶対に通してはいけない場所は『前歯』だ」と述べる。前歯は歯間スペースが狭く、無理に通すと歯茎を傷つけて「ブラックトライアングル」が生じやすい。見た目では「黒い三角形の空間」として目立ち、「老けて見せてしまう」と説明する。前歯は正しい歯磨きができていれば歯間ブラシは不要で、どうしても歯間清掃をしたい場合は「フロスをゆっくり使うのがオススメ」とした。
一方で奥歯については、「30代以降であれば、基本的に歯間ブラシを使った方が圧倒的に短時間で歯と歯の間のプラーク（細菌の塊）をキレイに取り除けるので、積極的に使うべき」と述べる。多くの人が歯と歯茎の境目に斜め45度で歯ブラシを当てる「バス法」を教わっており、その結果として歯茎が傷つき下がって細い歯間ブラシが入りやすくなっているケースがあるとした。ただし「適切な使い方を知った上で」の使用が前提で、「どんな条件なら使うべきか・避けるべきか」を理解する必要があると強調する。
適切な使い方では、模型画像を用いて通し方を示した。歯の周囲の歯茎は水平に360度を均一に囲んでいるわけではなく、歯の頭側に向かって下がったり、根元側に向かって上がったりと「波打っている」。このため歯間ブラシを真横から入れるのは避けるべきで、下顎の奥歯には「斜め下から上に向かって」、上顎の奥歯には「斜め上から下に向かって」入れるのが「鉄則」だと説明する。「絶対に真横から歯間ブラシを入れてはダメ！」と注意を促した。
使用時の「出血」への対応については、痛みの有無が重要とした。
痛みを伴う出血がある場合：真横からの挿入やサイズ不適合（太すぎ）で歯茎を傷つけている可能性が高い。この場合は1〜2週間ほど使用を控え、傷が治ってから斜めに入れることを意識してゆっくり再開するのがよい。
痛みのない出血がある場合：プラークが滞留し、その毒素で歯茎が炎症を起こしている可能性が高い。通し方は合っているため、毎日丁寧に使い続ければ1週間ほどで出血は治まるとした。「出血が怖くて歯間ブラシを通さずにいると、炎症が毎日蓄積し歯周病が進行してしまう」と述べ、継続の重要性に触れた。
前岡先生は、一度下がった歯茎は基本的に「戻らない！」とし、正しい歯間ケアの重要性を改めて訴える。特に「歯間に隙間のない前歯は歯間ブラシを無理に入れたらダメ！」と繰り返し注意を促した。動画で得た知識を踏まえ、丁寧なケアを少しずつ続けることが、健康的で美しい口元の維持につながると述べた。
