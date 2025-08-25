¤Þ¤µ¤«¤ÎÌî¼¡¤â¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈËº¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¡É¡¡ÆÈÁö¿ôÃÍ¤Ë¤ª¼ê¾å¤²¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×
21Æü¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ÎÂè1ÂÇÀÊ°ÊÍè¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬45¹æ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 8-2 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Çº£µ¨45¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ÇºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢½ÉÅ¨¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Ä¾¶á2»î¹ç¡¢·×12ÂÇÀÊ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¤Î¹ë²÷ÃÆ¡£°ì»þ¤ÎÉÔÄ´¤ò·Ð¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡È»ö¼Â¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö´¶³Ð¥Ð¥°¤ë¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï9²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢¾¾°æ¤Î94.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.4¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ108.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó175.3¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥409¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó124.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ28ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ó¤À¡£º£µ¨45¹æ¤È¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤ËËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤³¿ô»î¹ç¤ÏÂÇÀÊ¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¡£ÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¤¿20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Î½é²óÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï²÷²»¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÀê¤¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎºÇ½é¤Î2»î¹ç¤Ï7ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¡£¥Á¡¼¥à¤âÏ¢ÇÔ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤Ë»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢»°¿¶¡¢ÃæÈô¡¢»°¿¶¤ÈºÇ½é¤Î4ÂÇÀÊ¤Ç°ÂÂÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢9²ó¤Ë°ìÈ¯¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤Ä¤¤¤ËH¤Î¥é¥ó¥×¤¬Åô¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á²£¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÌî¼¡¤é¤ìÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸«¤»¤Æ¶Ã¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£12ÂÇÀÊ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¤â¡¢8·î¤Î21»î¹ç¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï·×3»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.342¡Ê76ÂÇ¿ô26°ÂÂÇ¡Ë¤Ï¥ê¡¼¥°7°Ì¡¢7ËÜÎÝÂÇ¤Ï1ËÜº¹¤ÎÆ±3°Ì¥¿¥¤¡¢OPS1.171¤ÏÆ±¥È¥Ã¥×¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¤Å¤±¤Ð8·î¤â·î´ÖMVPµé¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡ÖËèÆü¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤ÈÉÔÄ´¤È¸À¤ï¤ì¤ë°Û¾ï¤Ê¾õÂÖ¡×¡Ö·î´ÖMVP¥ì¥Ù¥ë¤Î³èÌö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾Ð¡×¡ÖÇ¯¡¹¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö·î´ÖMVP¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö·ë¶É¤ÏÀ¨¤¹¤®¤ÆÁð¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë