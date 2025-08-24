日本保守党の百田尚樹代表が２４日、ＹｏｕＴｕｂｅｒで弁護士の福永活也氏と元ハロプロのアイドルグループ「アンジュルム」の中西香菜さんの結婚式に出席し、乾杯のあいさつを務めた。

福永氏は百田氏の代理人弁護士を務める間柄で「新郎側の半分ぐらいは弁護士、被告じゃないかな。４つくらいの裁判抱えていて、けっこう大変なんですよ。このテーブルでは裁判の話ばっかりしています」と笑わせた。



爆笑トークが続き「私はもうなにをしゃべっているかわからない。暴言王、失言王といわれるが、普通の人はこれを言おうと思ったら脳の回路を通って、しゃべる。私の場合は口が勝手にしゃべる。ですから、これからも福永先生にはたっぷりお世話になると思います」と止まらない。

すると突然「今日決めたんですが、今年のＭ−１に出ます。なんとか予選を勝ち残っていきたい。前に福永先生に相談した。そしたら『（私は）３回出て、全部１次（予選）で落ちている』と。どれだけ笑いのセンスがないのか。『百田さん、もし相手がいなければ私で』って、誰が選ぶか。選びません」と福永氏は相方にはせずにＭ−１出場を表明した。

脱線トークが続いた百田氏だが、最後は結婚式のあいさつらしく「（夫婦の）ズレは放っておくとどんどん大きくなって、気が付いたらもう取り返せない。常に相手を思いやって『俺はいかんところがあったかな』『私もちょっとおかしいな』。そうやって常に合わせていく。そうすると３０年、４０年ものすごくいいカップルになります」とメッセージを送っていた。