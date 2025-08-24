ドジャースはダルビッシュ、コルテスの前に2戦で計5安打

【MLB】パドレス 5ー1 ドジャース（日本時間24日・サンディエゴ）

ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でのパドレス戦に敗れた。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で出場したが、4打数無安打に終わるなど、チームは2試合連続で貧打に泣き、連敗で首位から陥落。チームはこの2試合、1958年のロサンゼルス移転以降初の低迷ぶりとなった。

ドジャースはこの日、パドレス先発のネスター・コルテス投手の前に6回1死まで走者を一人も出せずに完全投球を喰らうなど、6回1安打無失点。試合を通じては2安打だった。

前日22日（同23日）の対戦でも、パドレスのダルビッシュ有投手に6回1安打1失点に抑えられるなど、計3安打。2試合で合計5安打では白星が遠のくのも当然ともいえる。

MLB公式サイトのソンジャ・チェン記者は、自身のX（旧ツイッター）に「ドジャース戦で相手チームの先発投手が2試合連続で6回かそれ以上を投げ切って被安打1以下は、少なくともドジャースが1958年にLAに移転してからでは初めて」と投稿した。

歴史的な貧打にファンも冷ややかな反応。「今年のドジャースは『初』が多いようだ。ただ、不運にもいい形での『初』ではない」「今のドジャースはどの投手も打てない」「コルテスはピーク時のカーショーのようだった」「このドジャース打線にこれが起きるなんて許されない」「おっと」「狂気じみたスタッツ」といった辛辣なコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）