¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > MLB¡¦³¤³°¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¿ûÌîÃÒÇ·¡¢35ºÐ¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊÉ¡¡¡ÈÅÀ¤ÈÀþ¡É¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¥á¥¸¥ã¡¼¡Ä ¿ûÌîÃÒÇ·¡¢35ºÐ¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊÉ¡¡¡ÈÅÀ¤ÈÀþ¡É¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î2·å¾¡Íø¡Ú¥Þ¥¤¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Î¡¼¥È¡Û ¿ûÌîÃÒÇ·¡¢35ºÐ¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊÉ¡¡¡ÈÅÀ¤ÈÀþ¡É¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î2·å¾¡Íø¡Ú¥Þ¥¤¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Î¡¼¥È¡Û 2025Ç¯8·î24Æü 8»þ25Ê¬ ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡ÊÌÚºê±ÑÉ× / Hideo Kizaki¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤ä¤Ù¤§¡ª¡×MVP¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¡ÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤È¤Î¡È°®¼ê¡É¤ËÈ¿¶Á ¿ûÌîÃÒÇ·¤Ë¸«¤¨¤¿¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¡×¤â»Ø´ø´±¡È¾Î»¿¡É ¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª¡×¡¡¼Â¶·¤â¶½Ê³¡Ä¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¤Î¡ÈËâµå¡É