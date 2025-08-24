ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿FWÍÇÏ¹¬ÂÀÏº¤¬¸ÅÁãÀï¤ËÎ×¤à¤â¡¢º£µ¨ºÇÂç¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀï¡Ä¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÈ¿¾ÊÅÀ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡ÎJ2Âè27Àá ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿ 0-4 ¤¤¤ï¤FC¡¢8·î23Æü¡¢Ê¡Åç¡¦¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¤¤ï¤¡Ï
18Æü¤Ëºòµ¨¤«¤éÂçÊ¬¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÒÌîºäÃÎ¹¨Á°´ÆÆÄ¤¬·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©¤ÇÎ×¤ó¤À°ìÀï¤Ïº£µ¨ºÇÂç¼ºÅÀ¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüºòµ¨¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤ï¤¤È¤Î¸ÅÁãÀï¤ËÎ×¤ó¤ÀFWÍÇÏ¹¬ÂÀÏº¤Ï²Ì´º¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÇ÷¤ë¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿·ÂÎÀ©½éÀï¤Ïº£µ¨ºÇÂç¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀï
¿·ÂÎÀ©½éÀï¤Ï»Ä¹ó¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¤¤ï¤¤Î·ã¤·¤¤Ï¢Æ°¤·¤¿¥×¥ì¥¹¤È¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë½ª»ÏÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿ÂçÊ¬¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂÇ³«¤·¤è¤¦¤ÈÍÇÏ¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤â²¿²ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°ì¿Í¸ÉÎ©¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ ¤½¤³¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÃ¥¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎ¤Ç²¡¤·ÊÖ¤·¤Æ¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÀï¤¦¤Î¤«¤Ï¡¢½¤Àµ¤¬É¬Í×¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¿·»Ø´ø´±¤ÎÃÝÃæ¾÷¡Ê¤ß¤Î¤ë¡Ë´ÆÆÄ¤Ï²ñ¸«¤ÇÁí³ç¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡×¤È°ì¸À¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Û¤É¤¤¤ï¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿»î¹çÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿ÍÇÏ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤ÏÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÈ¿¾ÊÅÀ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¹½¤¨¤À¡£
°ìÊý¤Ç»î¹ç¸å¤Ëºòµ¨¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤ï¤¥´¡¼¥ëÎ¢¤ØË¬¤ì¤¿ÍÇÏ¤Ï¡¢¸ÅÁã¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é²¹¤«¤¤À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¡Ê¤¤¤ï¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ø´èÄ¥¤ì¤è¡Ù¤È²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤Êó¹ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤ï¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß2Ï¢ÇÔÃæ¤È¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤Ó¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢»ÃÄê½ç°Ì¤Ï20¥Á¡¼¥àÃæ16°Ì¤È²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊ¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ9¤Ï°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÀï¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¡Ê¥Á¡¼¥à¤¬¡Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¾¡¤Æ¤ë¤â¤Î¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÄ·ë¤·¤ÆÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¼¡Àá¤Ï31Æü¸á¸å7»þ¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¶ìÆñ¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍÇÏ¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡¹â¶¶¥¢¥ª¡Ë