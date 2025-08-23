コメの異常な高騰は今年も止まらない〜そして今後も続き、日本経済を危うくすると言える、その「理由」を説明しよう

今年のコメ価格も、高騰が続く可能性が高い。備蓄米の放出と随意契約の導入は、全体としてのコメ価格に影響を与えることはできなかった。日本人の銘柄米選好を前提とする限り、コメ問題は、備蓄米の活用では解決できない。生産調整方式の基本を見直さないかぎり、コメ価格の高騰が今後も続くおそれがある。

なぜ2年続いて異常な米価上昇？

早場米の販売が始まった。ところが、主な産地のJA（農協）が農家に支払う前払い金（概算金）は、前年よりも5〜8割高いと報道されている。

概算金の上昇は、コメの小売価格に直結する。したがって、今後、米の小売価格が上昇する可能性が高い。5キロ5000円で販売する店舗もあるという。

そうなれば、この1年間に起こったことの繰り返しだ。

米価の異常な上昇は、日本のすべての家計にとって無視することができない深刻な問題だ。それにもかかわらず、なぜ2年続いて同じ問題が生じてしまうのか？

需要増や気候条件の変化は織り込み済みのはず

政府は、2024年産米の高騰の原因として、外国人旅行客による需要の増加や、日本人の米に対する嗜好の回復などの需要増大要因の過少評価があったことを認めた。需要の過少見積もりが、生産計画を過少なものとし、その結果として米価が上がったことを認めたわけだ。

そうであれば、今年は、過少な需要見積りは是正され、実情にあった適切な見通しに拡大されたはずだ。その結果として、2025年米の計画生産量も、2024年米に比べて拡大されたはずだ。そして、その結果として米の価格は値下がりし、適正な水準になって然るべきだ。

それにもかかわらず、価格が昨年より8割も高くなってしまうのはなぜだろうか？

新聞報道によれば、それは、酷暑や少雨の影響だと言う。しかし、これは、予想された事態のはずだ。とくに、酷暑は、地球温暖化の結果として不可避の現象なのだから、見通しには当然織り込まれていたはずだ。だから、「異常気候によって生産量が見込みより過少になったから、米価が高騰する」という説明は納得できない。

生産量を意図的に抑えているのではないか？

問題の根幹は、2025年米についても、コメ価格維持のために、生産量を需要に比べて意図的に低く設定していることなのではないか？ つまり、米政策の基本が去年から何も変わっていないために、2024年米について生じた事態とほとんど同じことが、2025年米についても繰り返されようとしているのではないだろうか？

そうだとすれば、24年、25年だけでなく、今後もずっと同じ状況が繰り返されることになる。これは、由々しきことだ。

米価高騰は、金融政策の根幹に影響する

6月の消費者物価統計において、うるち米（コシヒカリを除く）の対前年同月比は99.2％であり、寄与率は0.39だった。

これは、仮にコメ以外の項目の物価の対前年同月比が0％になったとしても、消費者物価は0.39％の上昇になることを意味する。つまり、うるち米だけで、消費者物価の動向に大きな影響を及ぼすのだ。日本の物価は、このような恒常的高騰要因を抱えていることになる。

したがって、物価全体の高騰を防ぐために、日本銀行は、早期の金利引き上げなどの措置を取ることが必要になる。つまり、コメ価格問題は、金融政策の基幹に大きな影響を与える大問題なのである。

備蓄米入札方式の変更では銘柄米への影響は限定的

昨年夏からの米騒動の状況を振り返ってみると、次の通りだ。米が不足し、価格が暴騰した。当初、政府は備蓄米を放出しなかったが、世論に押されて放出に踏み切った。しかし米価格に影響はなかった。

流通の途中で目づまりが生じているためだと説明されたが、そうした事実はなかったと、後で説明が修正された。そして、備蓄米の放出価格の決定方式に問題があるということになり、農林水産相に就任した小泉進次郎氏は、従来の競争入札から随時契約への変更を行った。その結果、備蓄米の放出価格は下がった。

しかし、下がったのは備蓄米の価格であり、銘柄米には影響はほとんど及ばなかった。したがって米の価格が全体として下がることにはならなかった。

この経験で分かったのは、備蓄米の放出を行ない、価格決定方式を変えても、その影響は備蓄米の範囲にとどまり。銘柄米には影響が及ばないということだ。

これは、重要なことである。銘柄米の価格が上がれば、それより多少品質は落ちるといっても、銘柄米の需要の一部が備蓄米に移ってもよいはずなのだが、そのような動きは、ごく限定的にしか起きなかったのである。これは、日本人の銘柄米に対するこだわりが強いためだ。

銘柄米に対する日本人のこだわり

日本人の銘柄米に対するこだわりの強さは、外国産米との関係においても言える。

カリフォルニア米は、日本の高級銘柄米よりも価格が安定して安価なことが多いため、業務用や加工用（弁当、総菜、外食チェーンなど）では広く使われている。さらに、学校給食などでの使用拡大も考えられる。

しかし、多くの日本人は味に対するこだわりが強く、「主食としての米」に求める要件は非常に高い。とくに家庭用では、国産志向が強固であり、外国産米のシェアは極めて低い。消費者が品質や産地に対して高いブランド選好性を持つ限り、価格差による代替行動は限定的とならざるをえない。

こうした日本人の消費行動に対して、批判を変えることは可能だ。しかし、それが消費者の意向である限り、むりやり変えることはできない。「備蓄米と銘柄米は別のもの」という前提で議論を進めざるをえない。

備蓄米だけではコメ問題を解決できない

備蓄米と銘柄米が別のものであれば、いかに備蓄米の放出を増やしたとしても、そしてその契約方式をいかに変更したとしても、コメ価格高騰問題の解決にはならないことになる。

現在も一定の銘柄米について、自治体レベルで『適正作付け面積』が示されており、これが事実上の生産調整となっている。このように供給制限が継続していることこそが、価格高騰の本質的な原因なのである。だから、日本の米価格を解決するには、銘柄米を含めた米の生産について、現状を抜本的に変える必要がある。

なお、米価高騰についての以上で述べた理解が間違いないかどうかを確かめるためには、2025年産米についての需要見通し、作付面積、想定生産量などのデータを詳しく検討する必要がある。政府は、こうしたデータを示して、懇切な説明を国民にする必要がある。

過去のデータを見ると、2023年米についても2024年米についても、作付面積や生産量が、前年から減少する場合もあるし、増加しても、増加率はきわめて低い。つまり、需要が拡大しているにもかかわらず、作付面積や生産量がそれに追いついていないと考えられる。そうであれば、価格が高騰するのは当然のことだ。

米価問題を解決するためには、本丸である銘柄米について、現在行なわれている生産調整を大きく見直すしか方法がない。これは、備蓄米だけでは解決がつかない問題だ。しかも、需要量の過少見通しを修正するというような限界的な対処では、解決することができない。

生産調整を行うという現在の仕組みの根幹そのものを改革し、生産の決定を完全に農家に任せる仕組みに転換しないかぎり、問題は解決しない。

【合わせて読む】「コメ高騰から抜け出すにはもうこれしかない……破綻したコメ政策の代わりに必要な2つの究極の『方向転換』とは」

コメ高騰から抜け出すにはもうこれしかない……破綻したコメ政策の代わりに必要な2つの究極の「方向転換」とは