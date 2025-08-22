この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『【帰宅拒否】迎えに行ったら大喜び！でも帰らない柴犬の理由が可愛すぎた』で、柴犬・まめたろうの微笑ましい帰宅拒否のエピソードが公開されました。母ちゃん（飼い主さん）と朝のお散歩に出掛けたまめたろう。そろそろ帰ろうとした時に事件が発生しました。まめたろうがなかなか帰ろうとしないのです。座り込んでしまって、かれこれ10分は動ごいていないとのこと。



母ちゃんが、リードの限界、8メートルまで離れても、まったく動かないまめたろう。そして「ちょっと母ちゃんでは対処できない」感じ、父ちゃん（飼い主さん）に連絡。寝起きの父ちゃんが車でやって来て、家族総出の事態に発展してしまいました。



しかし、父ちゃんが現れると走り出すまめたろう。まさかの父ちゃんの登場に喜びを隠せないようです。しかし、早速連れて帰ろうとすると車の少し前で腰を下ろして、再び帰宅拒否の体勢。そこで父ちゃんは思いました、まめたろうは遊びたいのでは？と。そしてボールを取り出すと、立ち上がり走り出すまめたろう。さっきまで帰宅拒否して一歩も動かなかったとは思えないほど、いきいきとボールで遊びます。この日は久々に涼しかったので、どうやらボールで遊びたかったことが帰宅拒否の原因のようでした。



ひとしきりボールで遊ぶと、ようやく満足した様子で車に素直に乗り込むまめたろう。その“帰宅拒否”の理由に飼い主さんもほっこり。わがままと言えばわがままですが、昨今の異常な暑さでなかなか外でボール遊びができなかったことを考えれば、何ともかわいらしい帰宅拒否です。こうして家族の平和な朝のひとときは締めくくられたのでした。