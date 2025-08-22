かまいたち元マネ樺澤まどかさん、帰国後の姿に反響「タトゥー入れてるやん」＆「めっちゃ輝いてる!!!」「クッソ可愛くなってて草」
お笑いコンビ・かまいたち（山内健司、濱家隆一）の公式YouTube「かまいたちチャンネル」が22日までに更新され、元マネージャー・樺澤まどかさんが登場した。
【動画】「めちゃ可愛くなった」…オーストラリから帰国の元マネ・樺澤まどかさん、動画に登場
樺澤さんは、オーストラリアでの1年7ヶ月の生活を終え、一時帰国中。金髪メッシュのロングヘア姿で、濱家が「ちょっと派手になったか、どうやろう？」と向けると、山内は「いろいろ気になるところが…左肘に、さっき見えてんな」と指摘し、「タトゥー入れてるやん」と変身ぶりが明らかに。
当初「全然英語しゃべれなかった」というが、語学学校に通い、現在は「日常生活はまあいけるかな」というレベルまでになったという。仕事は「最初は日本人オーナーの日本食レストラン」を経て「アイスクリーム屋さん」で働き、アイス屋の時給は「3000円ぐらい」。濱家は「たっか！時給3000円？」と驚いた。
生活費は高く、樺澤さんは「外食だったら3000円ぐらいします。ラーメン3000円とか」と言い、「出稼ぎしたいんだったら、田舎に住んで農業とかやって、ほぼ使わずに家にいて仕事だけの生活をしたら稼げる」と説明した。
怖い経験としては「身近にクスリが近寄った経験」に「あります、あります」と反応。自身は巻き込まれなかったが、器具などを見ることはあったという。
樺澤さんは「すっごい楽しかった」と振り返り「また海外行きます、イギリスに」と明言。「マジでよかったです。でも（吉本を）辞めなくてもすっごい楽しかっただろうなと思います」と語った。
ファンからは「かばさわさんめっちゃ輝いてる!!!」「表情明るいし何か垢抜けてめちゃ可愛くなった」「クッソ可愛くなってて草」「生き方いいなぁって思っちゃった」など、多数のコメントが寄せられている。
