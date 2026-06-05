お笑いコンビ・カナメストーンの山口誠が、交際していた彼女と破局するにいたった驚きの原因を明かし、スタジオが騒然となる一幕があった。【映像】彼女と破局した“衝撃の理由”を激白（実際の様子）かまいたちがMCを務めるトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』に、キャイ〜ン、カナメストーン、マユリカがゲスト出演した。番組では「相方大好き！芸人界屈指の仲良しコンビが来店！」と題し、相方が好きすぎるゆえ