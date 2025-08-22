¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù³Ú¶ÊÁûÆ°¤ò¼Õºá¡¡YOSHIKI¤ØÀâÌÀÉÔÂ¤â·Ð°ÞÀâÌÀ¡¡¸¢Íø´Ø·¸¤Ï¡Ö¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÏÂ¤Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Ï22Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè18ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬¡¢°ìÉô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éµ¯¤¤¿ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀÊ¸¤ò½Ð¤·¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤ÏÀ¼ÌÀÊ¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë³Ú¶Ê¡ÖHunting Soul¡×¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÁûÆ°¤ò¼Õºá¡£
¡¡À©ºî·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢À½ºî¥Á¡¼¥à°ìÆ±¤¬Âº·É¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤YOSHIKIÍÍ¤ÈX JAPANÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®ÎÌ¤ò¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ÇÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢²»³Ú±é½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¤«¤ÄºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤ÎÁÛ¤¤¤ÇÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éº£²ó¡¢YOSHIKIÍÍµÚ¤ÓX JAPANÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤Î¤´ÀâÌÀ¤Ë»×¤¤¤¬»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸¢Íø´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È·úÀßÅª¤Ë¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏYOSHIKIÍÍ¤È¤â¤¹¤Ç¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÏÂ¤Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖYOSHIKIÍÍ¡¢X JAPANÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤Þ¤¿¥À¥ó¥À¥À¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤È¤âËÜºîÉÊ¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè18ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦HAYASii¤¬²Î¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖHunting Soul¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ï±Ê°æÀ»°ì¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÏµíÈø·ûÊå¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÏÃ«»³µª¾Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤Ï¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¡¢¥É¥é¥à¤ÏChargeeeeee¡Ä¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤ï¤«¤¶¤¨¤â¤ó¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÀ©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀèÆü¡¢YOSHIKI¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö²¿¤³¤ì¡¢X JAPAN¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤¨¡¼¡©¤³¤Î·ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡©¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¡×¤Èº¤ÏÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡¢»öÁ°¤Ë°ì¸À¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤·¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¶ÛµÞÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡YOSHIKI¤Ï¡ÖºÇ½é¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÊÛ¸î»ÎÃ£¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¤¿ Ãøºî¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬Àè¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ØÏ¢Íí¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
