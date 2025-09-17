ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > YOSHIKIが3つの異なるジャンルでアルバム制作、報告にファン驚き YOSHIKI X JAPAN 話題のツイート エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス YOSHIKIが3つの異なるジャンルでアルバム制作、報告にファン驚き 2025年9月17日 15時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと YOSHIKIが17日にXを更新し、自身の新しいアルバムについて伝えた クラシック、EDM、ロックという3つの異なるジャンルで制作中と報告 ファンからは「すごすぎる！」「楽しみに待ってます」などの声が寄せられた ◆YOSHIKIが3つの異なるジャンルでアルバム制作中と報告誰も信じないとおもうけど...!#YOSHIKI”Yoshikiは現在、クラシック、EDM、ロックという3つの異なるジャンルで新しいアルバムを制作しています。Yoshiki is producing new albums from three different genres: classical, EDM, and rock.https://t.co/AovkpZPy5J https://t.co/XqKeAuSkr9 pic.twitter.com/2nozYKU4fs— Yoshiki (@YoshikiOfficial) September 17, 2025 記事を読む おすすめ記事 SixTONES森本慎太郎、広瀬すずへの“近すぎる距離感”に「しんどすぎ」ファンに広がるざわめき…“過去の交際相手”の悪夢再来か 2025年9月17日 20時12分 リアル恋人との婚約を破棄し、AIキャラと結婚した女性「言葉で愛し合った後、“最後”まであります」異次元すぎる愛の形を選んだ32歳のリアル 2025年9月17日 11時0分 横浜 インターホンで玄関を開けた女性が刺される 警察、容疑者の男を逮捕 2025年9月17日 22時10分 【ポスト石破】ネット荒れる「センス悪すぎ」「財源は？」「またばら撒き」 小林鷹之氏「定率減税」また財源なしのバラ色減税案 過去３兆円弱「２万円給付と同じ」「なぜ時限」「いい加減はよやれ」 2025年9月17日 18時28分 King Gnu井口理、結婚を発表 お相手は一般人「温かく見守って頂ければ」【発表全文】 2025年9月17日 20時0分