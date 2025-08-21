J3ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡¢¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤òJ1Ä®ÅÄ¤«¤éÅÅ·âÊä¶¯¡ªÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¡Ö¤®¤ã¡¼¡ª²¶¤Î¾å°Ì¸ß´¹¤ä¤ó¤±¡×
J3¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ï21Æü¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤è¤êMF¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥±¥¹¤Ï2000Ç¯5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î25ºÐ¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤Ç³èÌö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤À¤Ã¤¿¤¤¤ï¤FC¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÊì¹ñ¥Á¥ê¤ÎÌ¾Ìç¥¦¥Ë¥Ù¥ë¥·¥À¡¦¥«¥È¥ê¥«¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤ËÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¡¢2023Ç¯7·î¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÄ®ÅÄ¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¡£J¥ê¡¼¥°»Ë¾å¤Ë»Ä¤ë¾×·â°ÜÀÒ¤È¤·¤ÆÅö»þÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤éJ1¤ÎÄ®ÅÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç½Ð¾ì¤Ï¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¤Î¤ß¡£¤ï¤º¤«19Ê¬¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¡¢J1¼ó°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤«¤é°ÜÀÒ¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¸ø¼°
¡ÖFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥¹¥Ð¥¤¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯JFL¤«¤é¾º³Ê¤·¤Æº£¤âJ3¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤ºJ3¤òÍ¥¾¡¤·¤ÆJ2¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òÁ´¤ÆÊû¤²¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¸ø¼°
¡Ö¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Æ2Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿º£¸å¤â¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
2Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÈ¯É½¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¸½ºß¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î8¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëFWÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¡£
¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¿Íµ¤¼Ô¤Î31ºÐ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤®¤ã¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª²¶¤Î¾å°Ì¸ß´¹¤ä¤ó¤±£÷£÷¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë½Ð¸½¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¤ÈJ3¤Ç¸½ºß2°Ì¤ÈJ2¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤â¤Ë¥µ¥¤¥É¤ò´ðÅÀ¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëº¸Íø¤¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤È¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ïº£½µËö¡¢23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
º£µ¨J¥ê¡¼¥°¡¢¡È°ÛÎã¤Î6·î¡É¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö¾×·â°ÜÀÒ¡×5Áª
¤Ê¤ª¡¢²Æ¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï8·î20Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÐÏ¿¼êÂ³¤Åù¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯É½¤Î¤ß¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£