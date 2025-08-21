9月12日に福山雅治主演映画『ブラック・ショーマン』が公開されることを記念して、『ガリレオ』劇場版3作品がフジテレビ系『土曜プレミアム』枠で一挙放送されることが決定した。

東野圭吾の推理小説『ガリレオ』は、物理学者・湯川学を主人公とした連作ミステリーシリーズ。本作を原作とした連続ドラマ『ガリレオ』が2007年10月期にフジテレビ系月9枠で放送され、翌2008年には映画『容疑者Xの献身』が公開。2013年4月には再び連ドラ化され、6月には映画『真夏の方程式』が公開された。その後も2022年には『沈黙のパレード』が公開されたほか、スピンオフ作品も多く放送される人気コンテンツとなっている。

第1弾として、2008年公開の『容疑者Xの献身』が9月13日に放送。福山演じる天才物理学者・湯川学と堤真一演じる天才数学者・石神哲哉のバトルが描かれる。湯川の想像を超える「本物の天才」による論理的思考。「献身」という名に隠された事件の真相。人は人をここまで愛せるのか……。

第2弾として、2022年公開の『沈黙のパレード』が9月20日に放送される。完全黙秘をつらぬき、無罪となった男・蓮沼が被害女子学生の住んでいた町に戻って来た。町全体を覆う憎悪の空気の中、迎えた夏祭りのパレード当日、蓮沼が殺された。“沈黙”に隠された“真実”を解き明かせるか……。

そして第3弾として、2013年公開の『真夏の方程式』が10月4日に放送される。美しき海の街で、真夏の夜に起きた不可解な事件。それは、事故か、殺人かーー。複雑に絡み合う因縁。重ねられた嘘と罪。そして深まりゆく“謎”……。ガリレオ・湯川は、その哀しき方程式を解き明かすことができるのか。（文＝リアルサウンド編集部）