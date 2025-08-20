BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、人気キャラクターLABUBU（ラブブ）をイメージしたキュートなコスチューム姿を披露した。

【写真＆動画】ラブブをイメージした衣装を纏うBLACKPINKリサ／ブレット・アラン・ネルソンが手掛ける衣装を着こなすリサ

■BLACKPINKリサがラブブ姿でロンドン公演に登場！

BLACKPINKはイギリスのウェンブリー・スタジアムにて、ワールドツアー『DEADLINE』のロンドン公演を開催。リサはソロステージで、自身が火付け役となった人気キャラクター、ラブブをイメージした衣装を纏って登場した。

スタイリスト、Brett Alan Nelson（ブレット・アラン・ネルソン）のInstagramでは、ピンクのラブブを腰に付け、ラブブのハーフマスクを手に横座りするリサの写真が公開。ファースリーブのコルセットに、ショートパンツ、ロングブーツまで、ラブブのマスコットに合わせたショッキングピンクでコーディネートされている。ブレットは、キャプションでリサを「ラブブ クイーン」と称した。

また、マスクを製作した、ニューヨーク発のジュエリーブランド、CHRIS HABANA（クリス・ハバナ）のアカウントでは、マスクを着けて登場したリサのステージ動画や、マスクのアップショットが公開。キャプションには「彼女のパフォーマンスルックのスカートにぶら下がったピンク色のラブブの顔を再現するデザインとなっています」と記載されている。

