¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤¬11·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬20Æü¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¿·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ù³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ò2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÁÈÀ®¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤«¤é½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡¢ÎÁ¶â¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÆâÍÆÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¸øÉ½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¿·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
µÈËÜ¶½¶È¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤«¤é¤Î½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¡¢³¤³°ÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÎ©¡£¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ¶â¤Ïº£²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÂè1ÃÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë¤â½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏµÈËÜ¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ê¤É¤òÃ´¤¦¡ÖFANY¡×Æâ¤ÇÅ¸³«Í½Äê¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ²Ý¶â¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³Û¡ËÀ©¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¤¬½µ´©»ï¤Ë½÷À¤Ø¤ÎÀÅª¹Ô°Ù¶¯Í×µ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢ºòÇ¯1·î¤«¤é½ÐÈÇ¼Ò¤È¤ÎºÛÈ½¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¡£Æ±11·î¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤â¤ÈºÛÈ½¤Ï½ª·ë¤·¤¿¤¬³èÆ°¤ÏµÙ»ß¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£Éüµ¢¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÇ»¸ü¤ÊÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£