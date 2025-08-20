ÂçÃ«¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡Ö°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤Ç¡©¡×¡¡»ëÄ°¼Ô¤ËºøÍðµ¯¤³¤·¤¿¡Ö19¡×¡Ö186¡×¤Î¾×·â¥é¥¤¥Ê¡¼
Å¨ÃÏ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç44¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¢¡¼¥Á¤ÏÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤¢¤Î³ÑÅÙ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó!?¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡3-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿2²ó¡£¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ115.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó186.52¥¥í¡Ë¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ19ÅÙ¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¡¢²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½3ÉÃ¸å¡¢±¦ÍãÀÊ¤ØÃåÃÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÂÇµå³ÑÅÙ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤¢¤Î³ÑÅÙ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó!?¡×¡Ö¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¿®¤¸¤ë³ÑÅÙ¤Ê¤ó¤À¤¬¡×¡Ö°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤Åö¤¿¤ê¤À¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥í¥±¥Ã¥È²á¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¡¢¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ç¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë