美容外科医の高須幹弥氏は、自身のYouTubeチャンネルで「【女性差別？】公共の場での少女裸婦像撤去が相次いでいる件について【芸術？】」と題した動画を公開し、公共空間における裸像の撤去をめぐる議論について見解を述べた。X（旧ツイッター）で話題となった高松市中央公園の少女裸像の撤去方針に言及し、市の判断理由として伝えられている「小学生が校外学習で見ていて恥ずかしくなる」「人々の価値観が変化しており、児童の裸像を不特定多数が目にするのは望ましくない」といった意見を取り上げた。



高須氏は、日本の公園など公共空間には女性の裸婦像が多いとし、海外では例が少ないと指摘した。



あわせて、戦後に各地で裸婦像が「平和の象徴」として設置された経緯にも触れた。戦前に多かった軍人像が撤去・回収されたのち、「軍服を着た男性の像より、裸で何も装備していない女性の像の方が戦争とはほど遠い」との考えから設置が進んだ、という見方を示した。



一方、裸婦像が「性的なもの」か「芸術」かという線引きについては、古代ギリシャ・ローマ以来、裸体は芸術の主題として扱われてきたとして「線引きのしようがない」と述べ、「毎回これで揉めるのは仕方がない」と語った。そのうえで、現代日本の状況として、いわゆるポリティカル・コレクトネス（ポリコレ）の過剰な適用や、インターネット上のアダルトサイトの氾濫を問題視した。



とくに、漫画やアニメの露出描写が海外でも受け入れられている現状に触れたうえで、最も問題視すべき点として「アダルトサイト（原文ママ『エロサイト』）」を挙げた。高須氏は「小学生でもスマホ一つあれば、いくらでも簡単に、とんでもない過激なエロサイトにたどり着ける今の状況の方がむしろ異常」「むしろこっちを規制すべきだ」と述べた。



また、誰でも閲覧できてしまう状態や、成人向けコンテンツにアクセスするハードルの低さが、若年層の恋愛・結婚への意欲低下につながり、ひいては少子化に結び付くとの見方を示した。過激な刺激への依存により、現実の性生活で興奮しにくくなる人がいるのではないかと懸念も表明した。



公共空間の裸像については、芸術として肯定的な立場を示しつつも、不快に感じる人がいるなら時代の流れとしての配慮は必要だとした。そのうえで、「恋愛をしなくなる、結婚をしなくなる、少子化が進む」といった社会問題の背景として、インターネット上のアダルトサイトへの依存と乱立を挙げ、規制の検討を主張した。