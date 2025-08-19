「Eggs ’n Things」期間限定メニュー登場！ シャインマスカットを使った贅沢なパンケーキなど展開
「Eggs ’n Things」は、8月21日（木）〜 9月23日（火）の期間、「シャインマスカットのパンケーキ」など新作メニューを全国の店舗で販売する。
【写真】爽やかなドリンクも！ 期間限定メニュー一覧＆価格
■レモンミルククリームと一緒に
今回登場する「シャインマスカットのパンケーキ」は、芳醇な甘みがひろがる旬のシャインマスカットを贅沢にのせたパンケーキ。シャインマスカットが香るなめらかなクリームを重ね、添えられたレモンミルククリーム、ブルーベリーソースと一緒に楽しむことができる。
また、大粒のシャインマスカットをのせた爽やかな「シャインマスカットスカッシュ」や、自家製のシャインマスカットドリンクに茶葉が香るアールグレイティーを加えた「シャインマスカットティー」も展開される。
さらに、香ばしく焼き上げたベーコンとズッキーニをさっぱりとしたトマトソースとバジルペーストで仕上げた「ベーコンとズッキーニ、モッツァレラのエグスンベネディクト」も同時発売。とろとろの卵とモッツァレラチーズと合わせて堪能可能だ。
