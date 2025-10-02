植物園の概念が覆る自然とアートの融合JR稲毛駅からバスで約15分、稲毛海浜公園内に「BOTANICA MUSEUM」はあります。もともとは1995年に開催された「第12回全国都市緑化ちばフェア」のテーマ館として開設され「花の美術館」として運営していた本施設。2022年から約3年の大規模な改装工事を経て、2025年3月に「BOTANICA MUSEUM」としてリニューアルオープンしました。プロデュースを手掛けたのはフラワーアーティストのHIKARU SEINO