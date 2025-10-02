ボッテガ・ヴェネタがSUMMER 2026コレクションを発表しました。クリエイティブ・ディレクター、ルイーズ・トロッターにとってのデビューショーは、メゾンの名が示す“工房（Bottega）”の精神へ回帰しながら、いまを見つめ直す試みです。クラフツマンシップは個人技ではなく共同体の営みであり、「手」と「心」を結ぶもの--そうした思想がショー全体を貫いています。Courtesy of BOTTEGA VENETAルーツへの回帰と再構築コレクション