¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥«¡¼¥É
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î»î¹çÁ°¤Ëº¸Ãæ´ÖÉÕ¶á¤ÇÌó18Ê¬´ÖÃÌ¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Ë3A¤ÇÌó3¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¡£¥í¥Ã¥¡¼¥º»±²¼3A¥¢¥ë¥Ð¥«¡¼¥Àï¤ËÀèÈ¯¡£½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê2¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤º¹ßÈÄ¡£2²ó0/3¤ò6°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤Ç¤Ïµå¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅº¤¦¤è¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æº¸Ãæ´ÖÉÕ¶á¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬Áö¤Ã¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸ò¤¨¤ÆÃÌ¾Ð¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÃÌ¾ÐÃæ¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬ÅêµåÆ°ºî¤Î»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë