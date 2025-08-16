鈴木は内角高めのスライダーを避けるように見逃したが…

【MLB】パイレーツ 3ー2 カブス（日本時間16日・シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手は15日（日本時間16日）、本拠地のパイレーツ戦に「2番・右翼」で先発出場。8回の第4打席では見逃し三振に倒れたが、この判定が物議を醸している。

2-2で迎えた8回先頭だった。2ボール2ストライクからの5球目。右腕マットソンのスライダーは内角高めへ。打席内の鈴木も内角へ抜けてくる一投を避けたように見えたが、球審の判定はまさかのストライク。鈴木は納得できなかったのか首を傾げてベンチへ。ベンチのカウンセル監督も声を荒げている。

鈴木が見逃し三振に取られた球は、MLB公式サイトの1球速報で示されたストライクゾーンからも大きく外れている。SNS上では、ファンから「誤審多いイメージだけど今日もキッツいね」「誠也またやられてる ABS導入が待ち遠しい」「これシーズンハイの誤審だろ」「さすがにこれはひどい」「やばすぎ」などとコメントされている。

この試合は4回に二塁打を放ち、4打数1安打で打率.249となった。チームは9回に勝ち越しを許して2連敗。地区2位でポストシーズン進出圏内にいるが、首位ブルワーズとは9ゲーム差となっている。（Full-Count編集部）