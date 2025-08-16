サンドウィッチマンも苦笑『ウワサのお客さま』セルフうどんに7回並んで15杯“爆食女子大生”にネット騒然

トレーを持って並び、注文した品をカウンターで受け取るセルフ方式のうどんチェーン店「はなまるうどん」。そこで繰り広げられた、食べ終えてはまた列に並び直し、食べては並び直す“無限ループ注文”に、あの温厚なサンドウィッチマンも“本音”をぶちまけてしまった。

8月15日放送の『ウワサのお客さま』（フジテレビ系）でのことだ。

「はなまるうどんのとある店舗に、大食い女子大生のお客さんがいる、という紹介からコーナーは始まりました。登場したのはかわいい女子大生でした。彼女は、入店すると釜揚げ（小）とおろしぶっかけ冷やし（小）のうどん2品を注文し、さらに揚げものコーナーへ。VTRを見ながら、富澤たけしさんは『これがうれしいのよ』と共感し、伊達みきおさんは『僕は、ちくわですかね』とコメントしていました。ちなみに彼女は『さつまいも天』を選んでいました」（芸能ジャーナリスト）

この女子大生はそれらをすぐに食べ終えると、トレーを返却口へ。食事を終えたのかと思いきや、再び列に並び、釜揚げ（小）と、温玉ぶっかけ（小）のうどん2品と、さつまいも天を追加。さらに食べ終えるとまた並び直し、釜揚げ（小）と明太おろし（小）のうどん2品に、さつまいも天をまたもや注文した。

「富澤さんは『俺が店員だったら頭おかしくなる』と笑っていましたが、この女子大生は最終的に、7回並び直していました。頼んだメニューはうどん15杯、天ぷら9個、おにぎり1個で、合計金額は9290円。伊達さんは『ウソだ! マジで何やってんの、この人』『この人、何やってんだ、マジで』と苦笑しつつ、『怖いよね、単純に怖い』と本音を漏らしていました」

そんな彼女の注文の仕方に対して、X上で驚きを隠せない人たちが続出。なかには

《一度に頼んであげないと、お店の人かわいそう》

など、店側を心配する声まで寄せられていた。この「大食い女子大生」とは一体何者なのか、芸能プロ関係者が語る。

「タレントの上西萌々さんです。東京女子大に通う大学生でありながら、舞台やバラエティ番組に出演するなどして活動しています。ちなみに、サイズが小さいうどんを何回も頼んでループする理由については、番組で『ちょっとずつ注文しないと、うどんってのびちゃうので』と話していました」

番組については、ほかにも指摘されている点が。

「上西さんが食べている間、突然、はなまるうどんの工場紹介VTRがインサートされ、麺作りのこだわりが解説されていました。『店舗でウワサになっているお客さまを追う』という、番組本来の趣旨と外れた演出に、Xでも違和感を抱く声が寄せられていました」（同前）

一部の視聴者にとってはあまり“おいしくない”放送になってしまったようだ。