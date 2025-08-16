¡ÚÍè½µ¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÂè21½µ¡¡ºî»ì²È¡¦¿ó¡¢¤¿¤¯¤äºî¶Ê¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¥Ò¥Ã¥È¤â¡ÄÌ¡²è¤ÏÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï18Æü¤«¤éÂè21½µ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏRADWIMPS¤Î¡Ö»òÊª¡×¡£¸ì¤ê¤ÏÆ±¶É¡¦ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Âè21½µ¡Ê8·î18Æü¡Á8·î22Æü¡Ë¤Ï¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡£
¡¡¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤ÏÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬½ñ¤¤¤¿²Î»ì¤òÆÉ¤ß¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤ë¡£¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ÏNHK¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¦¤¿¡×¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¹¤¯²Î¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ó¤Ïºî»ì²È¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤À´Î¿´¤ÎÌ¡²è¤ÏÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¡£Ì¡²è²È¤È¤·¤ÆÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£