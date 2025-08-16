仕事もできて容姿端麗な女性を見ると憧れてしまいますよね。ただ仕事もして忙しいはずなのに、美しさもキープするなんて一体どんな努力をしているのでしょうか？ 今回は、シゴデキ美人上司のストイックすぎる生活をご紹介いたします。

残業後に走って帰宅

「職場の上司は、とても美人で仕事もできるパーフェクトな人なんです。ある日、仕事でトラブルが発生し、残業をすることになりました。終電ギリギリになんとか仕事を終えて、疲労困憊の状態で帰宅しようと準備をしていたら、上司が突然ジャージ姿で現れたんです。さっきまでスーツを着ていたのに、なんでジャージに着替えたのかと思ったら『走って帰るから』とまさかの言葉にびっくり。しかも家まで1時間以上もかかるらしい……。残業でかなり疲れているはずなのに、今から1時間もかけて走って帰るなんて、一体どれだけタフなんだろう……。スタイルキープのためとはいえ、ストイックすぎる！」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 残業終わりに走って家に帰る人なんているんですね……！ 疲れていると電車に乗ることすらしんどいのに、走って帰るなんてどれだけ美意識が高いのでしょうか。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。