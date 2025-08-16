Snow Man佐久間大介、HANA・CHIKAの歌の実力に大興奮！「圧倒的にラスボス感すごいね」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■佐久間大介×日村勇紀『サクサクヒムヒム』にて、HANAを深堀り！

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。

8月16日の放送では、オリコン上半期セールス部門の新人ランキングで1位を獲得した注目のガールズグループ・HANA（ハナ）を深掘りする。

■社会現象となったオーディション番組で選ばれた実力派の7人

HANAは、2025年4月にデビューを果たした7人組のガールズグループ。メンバーはオーディション番組『No No Girls』によって選ばれており、デビュー前からその注目度は高かった。プロデューサーは独自の世界観を築き上げているアーティスト・ちゃんみなが務め、歌やダンスなどのパフォーマンス力の高さが評価されている実力派のグループなのだ。

HANAについてまったく知らない様子の日村は、「花はわかるよ、そういう世界の話？ もういよいよ」「お花を紹介するわけじゃないよね？」と何がなんだかわからない状態。

そんなHANAの魅力を教えてくれる“おしつじさん”のひとり目は、オーディション番組の最終審査でMCを務め、HANAのダンスや歌を完コピするほどの大ファンだというお笑いトリオ・森三中の大島美幸。そしてふたり目は、親子でHANAにドハマりし、HANAのテレビ収録にも行くほど熱心なファンであるバドミントン元日本代表の潮田玲子を迎える。

芸能人のファンも多いHANAだが、多くの人を惹き付けるその魅力とは何なのか…!?

■3つの“推しポイント”を徹底深掘りしていく！

HANAの魅力を紹介しつつ

1、自分に向けられたNoと戦い、夢を叶えたガールズグループ

2、デビュー前なのに全員が世界に通じる実力の暴力！

3、スタジオにHANAメンバー登場！ それぞれの実力がスゴすぎる！

という3つの推しポイントを解説していく。

世界中から7,000通以上の応募があった『No No Girls』だが、年齢・身長・体重はいっさい問わないため、候補者たちは完全実力主義で勝ち上がっていかなければならない。

“おしつじさん”の大島は「周りにNoと言われたり、自信がなくて自分に中指を立てちゃった子たちが、ちゃんみなさんの指導のもと、約1年かけてオーディションを戦っていくんです」と、オーディション中に繰り広げられるドラマも見どころだと解説。

日村は「熱くなる感情、すごいわかるわ」と言い、佐久間も「正直、今のだけで僕けっこうすごい、ウルッてくる感じあります」と、オーディションでのひとコマに感動する場面も。

また、デビュー前の彼女たちのパフォーマンスに対して、日村は「もうすでに大ベテランのすごいパフォーマンスを見てるって感じ。信じられない、これがまだオーディション中だって」と驚愕するのだった。

番組後半には、HANAのメンバーであるCHIKA、YURI、KOHARUの3名がスタジオに登場。CHIKAのすごすぎる歌の実力に、佐久間も「圧倒的にラスボス感すごいね、きた～って」と大興奮。

2025年にデビューしたばかりの若手実力派グループ・HANAを深掘りした佐久間と日村。果たしてサクヒム“推し”となるのだろうか…!?

なお、放送後からはTVerにて地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信となる。

番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

08/16（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

