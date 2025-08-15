【車送迎、断ったら炎上！？】万が一を考えて「送迎NG！」まさかの返信が…＜第4話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第4話 運転に自信がない
【編集部コメント】
マイさんは、普段自分が乗っている軽自動車ならなんとか大丈夫なようですが、旦那さんの車は「大きすぎて怖い」と運転したことがありません。普段から運転に苦手意識のあるマイさん、家族を乗せるのは平気でも、よその人を乗せると緊張してしまうそうです。なので「今週は送迎できない」と断ったのですが……スズネさんには理解してもらえなかったようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
