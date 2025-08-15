SCÁêÌÏ¸¶¤¬Âó¿£ÂçMFÅÄº¿Í¦ºî¤Î²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¡¢¹â¹»¤Þ¤Ç¤ÏÀîºêF¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼
¡¡SCÁêÌÏ¸¶¤Ï15Æü¡¢Âó¿£Âç¤«¤éMFÅÄº¿Í¦ºî¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼êÅÐÏ¿¤â¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï41¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÄº¿¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÀîºêF¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢ÀîºêF U-18¤«¤éÂó¿£Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï2Ç¯»þ¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£¿ÈÄ¹178cmÂÎ½Å72kg¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¡Ø¤Þ¤¿ÅÄº¿¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄº¿¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÀîºêF¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢ÀîºêF U-18¤«¤éÂó¿£Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï2Ç¯»þ¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£¿ÈÄ¹178cmÂÎ½Å72kg¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¡Ø¤Þ¤¿ÅÄº¿¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£