ザブングル加藤が近況、コンビ解散後「ある意味、今1番幸せかも」副業で安定収入も

お笑い芸人のザブングル加藤（50歳）が、8月14日に放送されたトーク番組「じっくり聞いタロウ 〜スター近況（秘）報告〜」（テレビ東京系）に出演。副業などで安定した生活を送ることができていると話し、「だいぶ今いい感じで。ある意味、今1番幸せかも」と語った。



2021年にザブングルを解散後、ピン芸人として活動するザブングル加藤が番組のゲストとして登場。



加藤は、闇営業で謹慎処分を受けたり、コロナ禍で仕事が減って、生活が苦しかったときに、以前番組で共演した消防設備会社の社長から勧められた消防設備士の資格を取得。現在は週に2〜3回働き、ときどき消火器の使い方などもレクチャーするといった仕事で、副業として月に20〜30万円稼いでいると話す。



さらに、加藤は宅建とファイナンシャルプランナー2級の資格も取得し、投資番組や不動産関係のイベントにも出演するなど、芸人との相乗効果で仕事が増えており、「だいぶ今いい感じで。ある意味、今1番幸せかも」と語った。