活動休止していたmilet、活動再開を発表「また歌いはじめたいと思います」
今年4月から活動休止していたシンガーソングライターのmiletが、8月14日、自身のSNSを更新。活動再開を発表した。
miletはこの日、「こんばんは、miletです。しばらく活動をお休みしてましたが、また歌いはじめたいと思います。お休み期間に送っていただいた応援が、本当に私の力になりました。待っていてくださったみなさん、ありがとうございます！これからまた歌を届けていきます。ライヴもします」と活動再開を発表。10月に、ファンクラブ会員を対象としたライブを開催することも告知した。
この発表には多くの反響が寄せられ、miletは改めて「みんなの言葉がうれしすぎて。いつも愛をありがとう。。ライヴで会えるの、本当に本当に楽しみだよ。一緒に歌うんだ！」と投稿している。
miletは4月1日に、公式サイトで活動休止を発表。「デビューしてから長いこと、しっかり休むことなく走ってきましたが、ここで一度、暫くの間お休み期間をいただきたいと思います。この先も長く歌っていけるように、自分の心や体と向き合ってみます。暫くはお仕事をセーブして、SNSやFCは更新したいと思う時に更新しにきます」などとつづっていた。
