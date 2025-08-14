ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が14日に自身のYouTubeチャンネルを更新し“超重大発表”の詳細を明かしたが、ネットでは賛否の声が上がっている。

1カ月にわたり、自身のSNSでカウントダウンを行ってきたヒカキン。14日に「0」となることから、ファンから注目が集まっていた。13日には「明日（14日）は僕のYouTube人生の歴史に刻まれる日になると思います。間違いなく特別な日になるでしょう」と大々的に予告していた。

そして14日には「YouTubeテーマソング2」と題した新曲をアップ。兄・SEIKIN（セイキン）との歌唱MVを公開したが、投稿わずか1時間30分で100万再生を突破する大きな反響があった。なお前作「YouTubeテーマソング」はちょうど10年前に公開され、再生数は1億4600万回を突破している。

ネット上では「最高の胸アツ動画！」「ヒカキンの集大成…感動しました」「10年で良くも悪くも様々とYoutubeは変わってきたけど、この二人はずっと同じ姿を見せてくれて感動」「カウントダウンするほどのこと？」「あんだけ引っ張ってテーマソング2でしたって…」といったコメントが寄せられていた。