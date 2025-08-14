天皇杯・準々決勝の概要が決定。４試合とも８月27日に開催
日本サッカー協会（JFA）は８月14日、第105回天皇杯の準々決勝について、概要を発表した。
このベスト８では、FC町田ゼルビアと鹿島アントラーズ、浦和レッズとFC東京、名古屋グランパスとサンフレッチェ広島が、いずれも前者のホームスタジアムで対戦。SC相模原とヴィッセル神戸は、レモンガススタジアム平塚で相まみえる。
試合日はすべて８月27日、キックオフは町田対鹿島と名古屋対広島が18時30分、浦和対FC東京と相模原対神戸が19時の予定だ。
また、相模原対神戸はNHK BS、その他の３試合はスカパーやSPOOXなどで放送・配信される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
