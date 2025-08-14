この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イヤホンヘッドホン専門店eイヤホンの公式YouTubeチャンネルでPRスタッフのはまちゃんさんが登場。動画『【超・大型ドライバー】 装着感はめっちゃ軽い FIIO FT7 開放型ヘッドホン 106mm大型平面磁界ドライバー を聴いてみた！』にて、FIOが独自開発した106mm平面磁界ドライバー搭載の開放型ハイエンドヘッドホン『FIIO FT7』について、その実力と独自の視点を交えながら詳細に語った。



価格12万5400円（税込）、発売日は2025年7月18日とされる今回のヘッドホン。最注目ポイントに「自社開発技術の集大成となる106mmの大型平面磁界ドライバー」「多層コイルメッキの特許技術」「2種のイヤーパッド」「天然ゼブラウッドグリル」「幅広い互換性のオーディオアダプター付属」を挙げ、「これ普通のヘッドホンのダイナミックドライバーとかだと40mmとか50mmとか。ドライバー一概にでかければ良いというものでもないんだけど、100mm超えはやっぱり気になる」と率直な感想をのぞかせた。



パッケージや付属品、ケース、太くてどっしりとしたケーブルなどの細部にも強くこだわっている点を丁寧に解説。交換用イヤーパッドについても「ラムスキンのレザー調、ファブリック素材、どちらも好みに合わせられる。柔らかさも反発感も似た感じ」と語り、「気分や用途に合わせて変えても良いでしょう」とユーザーに寄り添ったコメントを残した。



装着感についても「想像していた倍は軽いな。正直むっちゃ軽いです。大きいのに軽いっていう矛盾が発生してる」とユーモアを交え、自信を持って軽やかな着け心地を推した。一方でカラーについて「個人的にはこのオレンジはちょっと…ブラックかシルバーが良かった」と独自目線も披露。



肝心の音質面では、「描写力、解像度の高さはめちゃくちゃ高い」「ギターやシンバルの鳴り、減衰までも細かく感じられる。ややローミッド寄りのナチュラルな傾向」と評し「生々しい音の体験ができるのが一番の魅力」と語った。加えて、「ダイナミックで力強く鳴らす方が合っている。おすすめはジャズなど空気感がダイレクトに伝わるジャンル」とその特徴を熱く分析した。「FT5」との直接比較では、「FT5の方がややヘビーで暗め、FT7は広くて明るい印象。上下で判断できない、全然違う2つ」とし、「FT7の生々しい、有機的な音が衝撃的。クオリティで言うならFT7」と断言した。



動画の締めくくりでは「FT7は室内でしっかり音楽を聴き込みたい方、ジャズ・ライブ音源など空気の存在感が好きな方にぴったり。10万越えだがこのクオリティならむしろ安く感じる」と評価。「気になった方はぜひイイヤホン店舗で体験を。チャンネル登録、コメントもお願いします！」と呼びかけ、イヤホン愛好家たちの興味を刺激した。