ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「ますます綺麗になってる！」千鳥ノブの美人めい、ドアップ自撮りシ… Instagram ピース コーディネート 絵文字 かわいい サングラス ペット 千鳥 デコ ケーキ 「ますます綺麗になってる！」千鳥ノブの美人めい、ドアップ自撮りショットで24歳誕生日を報告！ ノブさんのめい 自撮りで24歳 2025年8月13日 9時5分 All About リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 千鳥・ノブさんのめいである早川優衣さんは8月11日、自身のInstagramを更新。自撮りショットで24歳の誕生日を報告しました。【写真】千鳥ノブの美人めい、ドアップ自撮りショット！「ますます綺麗になってる！！」お笑いコンビ・千鳥のノブさんのめいでBMXライダーの早川優衣さんは「24」とデコレーションケーキの絵文字を添えて、3枚の写真を投稿。美しい顔立ちが際立つ自撮り写真を載せています。「#birthday #811」とハッシュタグを添えており、8月11日に24歳の誕生日を迎えたようです。 コメントでは、誕生日を祝福する声と「美人増してますね」「かわいい」「ますます綺麗になってる！！」との声が多数寄せられています。飼い犬とのお揃い白ワンピースコーデ7月16日の投稿では、白いワンピースにサングラスをかけた大人っぽい姿を披露している早川さん。実は「リアンちゃんとお揃い白いワンピース」とつづっているように、ペットの“リアンちゃん”とお揃いのコーディネートだったようです。ほほ笑ましい仲良しエピソードにコメントでは「おそろ、いいね」「お似合いです」「リアンちゃんもゆいさんもカワユイ」「優衣ちゃんキラキラ輝いてる！」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】千鳥ノブの美人めい、ドアップ自撮りショット！ ◆千鳥ノブの美人めい・早川優衣、顔アップ写真公開で「暑さぶっ飛ぶ可愛さ」と反響 ◆千鳥ノブの美人めいっ子・早川優衣、立命館大学卒業を報告！ 「むっちゃかわいい」「卒業おめでとう」