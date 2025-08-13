千鳥・ノブさんのめいである早川優衣さんは8月11日、自身のInstagramを更新。自撮りショットで24歳の誕生日を報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：早川優衣さん公式Instagramより）

千鳥・ノブさんのめいである早川優衣さんは8月11日、自身のInstagramを更新。自撮りショットで24歳の誕生日を報告しました。

「ますます綺麗になってる！！」

お笑いコンビ・千鳥のノブさんのめいでBMXライダーの早川優衣さんは「24」とデコレーションケーキ絵文字を添えて、3枚の写真を投稿。美しい顔立ちが際立つ自撮り写真を載せています。「#birthday #811」とハッシュタグを添えており、8月11日に24歳の誕生日を迎えたようです。

コメントでは、誕生日を祝福する声と「美人増してますね」「かわいい」「ますます綺麗になってる！！」との声が多数寄せられています。

飼い犬とのお揃い白ワンピースコーデ

7月16日の投稿では、白いワンピースサングラスをかけた大人っぽい姿を披露している早川さん。実は「リアンちゃんとお揃い白いワンピース」とつづっているように、ペットの“リアンちゃん”とお揃いのコーディネートだったようです。ほほ笑ましい仲良しエピソードにコメントでは「おそろ、いいね」「お似合いです」「リアンちゃんもゆいさんもカワユイ」「優衣ちゃんキラキラ輝いてる！」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)