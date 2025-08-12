【喜多川海夢 ハロウィンバニーVer. ノンスケールフィギュア】 2026年2月 発売予定 受注期間：8月8日～10月20日 価格：4,800円

アニプレックスは、通販サイト「アニプレックスオンライン」にてフィギュア「喜多川海夢 ハロウィンバニーVer. ノンスケールフィギュア」の受注は8月8日に開始した。発売は2026年2月を予定し、価格は4,800円。

TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」よりヒロインの喜多川海夢がバニーガール姿で立体化される。Season 2第13話のハロウィンパーティーにて着用していたバニー衣装の姿となっており、胸元が開いた黒いバニースーツという大胆な姿になっている。

ニコっと笑う表情や腰に手を当てピースする姿など、彼女らしさを再現しつつ、比較的手頃な価格に抑えた商品として販売される。なお、アニプレックスオンラインでは限定特典として場面写使用アクリルチャームが付属する。

発売日：2026年2月

受注期間：8月8日～10月20日

価格：4,800円

サイズ：約235mm（耳先端まで含む）／約215mm（頭頂高）

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会